Jack Miller, de la pique avec Mir, à la salle d’opération?

04/06/2021 à 12:20 CEST

Jack Miller est en vedette au début de la saison, mais pas pour ce qui était attendu. Ses débuts en tant que pilote officiel Ducati étaient promis, mais pour le moment, les résultats ne sont pas à la hauteur du potentiel de la moto, qui dans les deux courses au Qatar s’est montrée la plus rapide d’un tour, bien que les deux victoires aient été pour Yamaha (Viñales et Quartararo).

Le leader du championnat du monde Johann Zarco pilote le satellite Pramac Ducati, avec lequel il occupe déjà deux secondes places. Et la révélation à Losail a été Jorge Martin, avec l’autre «client» Desmosidici. Des deux pilotes d’usine, Pecco Bagnaia est monté sur le podium du GP du Qatar (3e) et a terminé 6e du GP de Doha, tandis que Miller a terminé neuvième dans les deux courses. Un départ décevant pour l’Australien, qui a également été pimenté par une manœuvre très dangereuse avec le champion Joan Mir, qu’il a percuté dans la ligne droite à 195 km / h .. Une action controversée qui n’a pourtant pas débouché sur un penalty de la gestion de carrière.

Indépendamment de ce qui s’est passé sur la piste, Miller revient dans le présent ce mardi en raison de ses problèmes physiques et plus précisément en raison d’un syndrome des loges qui l’a affecté au Qatar. Le pilote australien, qui fera l’objet d’un examen à Barcelone, l’explique sur son blog et prévoit qu’il pourrait même passer sous le couteau dans les prochaines heures pour le résoudre avant le prochain rendez-vous sur le calendrier, le Portugal (16 avril- 18).

«J’ai pu pousser après l’incident de Mir, appelons-le, et j’ai pu réduire l’écart, mais j’ai commencé à souffrir avec le pompage de mon bras sur le côté droit, et pendant les quatre derniers tours, je n’ai pas pu sentir même le levier de frein. Je ne veux pas rouler comme ça, je me sentais capable de pousser tous les autres aspects jusqu’au bout, donc je dois faire quelque chose », dit Miller.

Rappelez-vous que « j’ai également eu des problèmes de bras la semaine dernière, mais cette fois c’était pire, nous devons donc comprendre pourquoi et réparer quelque chose cette semaine. La chirurgie pourrait être une option et nous devrons la faire dès que possible si c’est le cas. . Je ne veux certainement pas une autre fin à une course comme ce dimanche, alors nous allons étudier ce que je peux faire une fois en Europe. «