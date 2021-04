Jack Miller est couronné le plus rapide en FP2

04/02/2021

Activé à 20:07 CEST

Jack Miller met le coup aux commandes de la Ducati et a été sacré le plus rapide lors des deuxièmes essais libres de la GP de Doha en marquant un temps de 1: 53.145. Le coureur australien a été suivi par Francesco Bagnaia, qui avait été caché en FP1 mais qui a surpris et a pris la deuxième place en FP2, et Johann Zarco à la troisième place.

Réveil sérieux pour @jackmilleraus! 😲 # DohaGP 🏁 pic.twitter.com/tnMxaDJlWF – MotoGP ™ 🏁 (@MotoGP) 2 avril 2021

De son côté, Fabio Quartararo était le quatrième plus rapide alors que Jorge Martin c’était le cinquième avec le meilleur temps. Le pilote espagnol s’est démarqué lors de sa deuxième nomination en MotoGP lors de sa première année avec l’équipe. Pramac. Pour clore le top 10, Aleix Espargaró a terminé sixième, Franco Morbidelli septième, Alex Rins huitième, Maverick Viñales neuvième et Stefan Bradl dixième. Le Grand Prix aura lieu ce week-end sur le circuit de Losail.