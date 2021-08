Jack Morris s’excuse pour son accent raciste avec Shohei Ohtani up

Jack Morris, membre du Temple de la renommée et analyste des Tigers de Detroit pour Bally Sports, était au micro lors du concours Tigers-Angels de mardi, lorsqu’on lui a demandé comment il aborderait le lancer de Shohei Ohtani.

Sa réponse ? Utiliser un accent pour se moquer de la communauté AAPI comme il l’a dit, “Soyez très, très prudent.”

Morris s’est ensuite excusé à la neuvième manche: “Je m’excuse sincèrement si j’ai offensé quelqu’un, en particulier n’importe qui dans la communauté asiatique, pour ce que j’ai dit à propos de lancer et de faire attention à Shohei Ohtani.”

“Je n’avais pas l’intention de faire quelque chose d’offensant”, a-t-il poursuivi, “et je m’excuse si je l’ai fait. Je respecte et j’ai le plus grand respect pour ce gars.

C’était affreux, et il y en a beaucoup qui n’ont pas trouvé ces excuses – le vieux « si j’ai offensé quelqu’un » – près d’être suffisant.

Tout simplement horrible.

Mettre à jour: Morris a été suspendu indéfiniment.

Jack Morris a été suspendu indéfiniment des émissions Tigers. Déclarations de Bally Sports et des Tigers : pic.twitter.com/8SDY3AULpI

Il est impossible pour Jack Morris de jouer quelque chose comme ça comme “désolé si vous avez été offensé” alors qu’il n’y a aucun but à faire cet accent autre que de faire une caricature des personnes AAPI https://t.co/t1MCKhanCc

Je crois qu’il s’agit du “Hall of Famer” Jack Morris, et on dirait qu’il se moque des locuteurs japonais à la télévision en direct. https://t.co/Ar1Pp2GaiY

