Jack Nicholson fait une apparition publique rare au match des Lakers, bien sûr

« Au début, quand je commençais à traîner avec lui, il disait toujours : ‘Viens. Laisse-toi comme les Lakers. C’est bon pour toi' », natif de New York Adam Sandler, qui a assisté aux matchs des Lakers avec Nicholson, s’est rappelé lors d’un épisode de 2018 du Dan Patrick Show. « Et je me dirais : ‘Je ne peux pas le faire… Je n’ai pas le droit de faire ça.’ Et il disait toujours : ‘J’ai eu ça aussi et puis j’ai laissé tomber.’ «

En janvier 2020, après Kobe Bryant a été tué dans un accident d’hélicoptère, Nicholson a donné une rare interview dans laquelle il a pleuré le défunt athlète.

« Ma réaction est la même que presque tout LA », a-t-il déclaré à CBS Los Angeles. « Vous venez tout à coup – là où tout était solide, il y a un gros trou dans le mur. J’étais tellement habitué à voir et à parler à Kobe que, vous savez, je veux dire, ça vous tue. C’est juste un événement terrible. »