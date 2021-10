Jack Nicholson refait surface au match des Lakers de Los Angeles

Jack Nicholson prouve une fois de plus qu’il est peut-être le plus grand fan des Lakers. L’icône bien-aimée d’Hollywood, qui est rarement sortie en public depuis sa retraite, a fait une rare apparition publique mardi alors qu’il était assis à côté du terrain lors d’un match des LA Lakers, marquant l’une des premières fois qu’il assistait à un match depuis le début de la pandémie de coronavirus en cours.

Nicholson a été photographié sur le court lors du match des Laker de Los Angeles mardi soir au Staples Center contre les Golden State Warriors. À la manière de Nicholson, l’acteur a enfilé une tenue presque entièrement noire, y compris un masque facial noir, alors qu’il regardait le match. On ne sait pas si Nicholson a assisté au match ou s’il est allé avec de la compagnie, et bien que l’événement ait finalement vu les Golden State Warriors battre les Lakers 121 à 114, les Lakers et les fans étaient plus que impatients d’accueillir Nicholson à son siège habituel. . Après avoir repéré l’acteur dans la foule, le compte Twitter officiel des Lakers a marqué le moment avec un tweet, partageant que « ce n’était pas pareil sans » Nicholson.

Bon retour, Jack. Ce n’était pas pareil sans toi. pic.twitter.com/22tPGT0tdq – Los Angeles Lakers (@Lakers) 20 octobre 2021

Depuis qu’il est sorti des projecteurs et loin d’Hollywood, Nicholson a rarement fait des apparitions publiques. La seule exception a été sa série constante d’apparitions dans les matchs des Lakers. L’acteur a assisté à des matchs tous les deux mois ces dernières années, apparaissant pour la dernière fois lors d’un match de janvier 2020 entre les Lakers et les Knicks de New York, auquel il a assisté avec son fils Ray, 27 ans, qu’il partage avec Rebecca Broussard. Avant cela, Nicholson avait été aperçu lors d’un match d’octobre 2019 avec sa fille Lorraine.

S’adressant au Hollywood Reporter à propos de son grand-père dans une interview de décembre 2019, le petit-fils de Nicholson, Duke Nicholson, également un acteur en herbe, a parlé de l’amour de son grand-père pour le sport, révélant qu’ils regardaient le sport ensemble, y compris les Lakers. Il a également évoqué l’absence de son grand-père aux yeux du public, partageant que Nicholson « va très bien » et est « à 100% ».

Alors que Nicholson avait été engagé pour faire un remake du film étranger nominé aux Oscars Toni Erdmann au début de 2017, il a abandonné le projet en août 2018. Après avoir obtenu son dernier crédit d’acteur dans How Do You Know en 2010, Nicholson a déclaré au Sun dans une interview de 2013 qu’il est moins motivé pour « être plus là-bas », ajoutant que « le cinéma est la plus grande entreprise mais je veux seulement faire des films qui émeuvent les gens, des films sur les émotions et les gens ».