Jack-O ‘Valentin arrive à Guilty Gear Strive plus tard ce mois-ci

16 août 2021 14:41 GMT

Coupable Gearle deuxième personnage DLC de a été confirmé comme Jack-O’, et Arc System Works apportera le combattant particulier au jeu plus tard ce mois-ci.

Jack-O ‘, qui suit Goldlewis Dickinson en tant que deuxième combattant DLC pour le jeu acclamé par la critique et à succès commercial, sera lancé le 27 août pour les détenteurs d’un abonnement de saison, les propriétaires d’abonnement non saisonnier ayant la possibilité de la récupérer à partir du 30 août.

Quiconque connaît la série et le personnage remarquera instantanément ses sbires et pièges de marque, tous conçus pour la faire jouer comme un personnage MOBA dans un jeu de combat, d’une manière ou d’une autre. Honnêtement, les gimmicks que Arc System Works parvient à entasser dans ses jeux ne seront jamais ennuyeux.

Découvrez le nouveau personnage en action ci-dessous.

Il n’est pas non plus très surprenant de la voir apparaître dans le jeu ici non plus : elle fait partie intégrante du mode Histoire du jeu, et voir son modèle de personnage entièrement rendu et étoffé amène de nombreuses personnes à croire qu’elle serait l’un des cinq personnages. taquiné pour la passe de saison.

Regardez ailleurs si vous ne voulez pas que les autres nouveaux arrivants soient gâtés maintenant. Les autres personnages que nous espérons voir apparaître dans le Season Pass sont Happy Chaos, Asuka (That Man) et Jam Kuradoberi.

Notre propre Doranni Williams a noté que Guilty Gear Strive a le didacticiel le plus approfondi de tous les jeux de combat auxquels il a joué, et a déclaré que grâce au système complet d’ArcSys, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour apprendre les jeux de combat (ou réapprendre à jouer eux si vous êtes un joueur inactif).

