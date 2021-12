Jack Osbourne fiancé à sa petite amie Aree Gearhart

Jack Osbourne est fiancé ! La star de Fright Club, 36 ans, a marqué la fin de l’année en mettant un genou à terre et en posant la question à sa petite amie de deux ans, Aree Gearhart. Osbourne a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram jeudi, partageant que Gearhart a dit « oui » tout en donnant aux fans un aperçu de l’énorme bague en diamant avec laquelle il a proposé.

Partageant une photo de lui et de sa fiancée en train de s’embrasser dans un décor enneigé, Osbourne a révélé : « Aujourd’hui, j’ai demandé à la femme la plus belle et la plus aimante que j’aie jamais rencontrée de m’épouser. Elle a dit oui !! » Sur la photo, on pouvait voir Gearhart posant délicatement sa main sur la poitrine d’Osbourne, sa magnifique bague de fiançailles en diamant bien en vue. Osbourne a poursuivi l’annonce, « la vie est une série de portes et je suis tellement excitée de franchir celle-ci avec elle. C’est vraiment un être magique avec un cœur plus grand que tout ce que j’aurais pu imaginer. Ses compétences de belle-mère font mon cœur tellement plein. Je ne pourrais pas être plus heureux que je le suis en ce moment. «

Gearhart, une architecte d’intérieur, a ensuite partagé la même image sur son propre compte, où elle a annoncé : « Aujourd’hui, mon meilleur ami m’a demandé de l’épouser dans un pays des merveilles d’hiver magique. Je t’aimerai pour toujours et puis certains [Jack Osbourne]. mon âme soeur, mon partenaire d’aventure, mon protecteur. je suis prête pour toujours avec toi + notre tribu. » La future mariée a également partagé une image en gros plan de sa bague de fiançailles sur son histoire Instagram.

La nouvelle des fiançailles a déclenché une vague de messages de félicitations de la part des fans, des amis et de la famille. La sœur d’Osbourne, Kelly Osborune, a partagé son enthousiasme dans un commentaire sur le post de Gearhart : « Je suis tellement tellement tellement heureuse !!! Maintenant, nous sommes vraiment soeurs !!!! Je t’aime tellement. Bienvenue dans la famille !! !!! » Sharon Osbourne a également félicité le couple nouvellement fiancé, écrivant dans son propre article : « Ozzy et moi ne pourrions pas être plus heureux et plus fiers des fiançailles de notre fils Jack avec Aree Gearhart. » Elle a ajouté qu’elle et son mari « sont tellement chanceux d’avoir Aree dans notre famille et nous leur souhaitons une vie d’amour, de lumière et de bonheur ».

Les fiançailles du couple surviennent deux ans après qu’ils sont devenus officiels sur Instagram en septembre 2019 avec une photo de famille prise à Malibu. Le couple a rendu public leur relation deux mois plus tard, lorsqu’ils ont assisté ensemble aux American Music Awards. Osbourne était auparavant marié à Lisa Stelly de 2012 à 2019. Lui et Stelly partagent trois enfants ensemble – Pearl Clementine, 9 ans, Andy Rose, 6 ans, et Minnie Theodora, 3 ans.