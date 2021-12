Jack Osbourne, le fils d’Ozzy et Sharon Osbourne, est fiancé

Sharon et Ozzy Osbourne aura bientôt une nouvelle belle-fille.

Le couple est, Jack Osbourne, a révélé qu’il avait proposé à sa petite amie Anneau d’engrenage— Et elle a dit oui !

« Aujourd’hui, j’ai demandé à la femme la plus belle et la plus aimante que j’aie jamais rencontrée de m’épouser », a-t-il écrit sur Instagram le jeudi 30 décembre. « La vie est une série de portes et je suis tellement excité de franchir celle-ci avec sa. «

L’animatrice de télévision de 36 ans a ajouté : « C’est vraiment un être magique avec un cœur plus grand que [sic] tout ce que j’aurais pu imaginer. Ses compétences de belle-mère me remplissent le cœur. Je ne pourrais pas être plus heureux alors [sic] J’ai raison maintenant. «

Jack était auparavant marié à Lisa stella de 2012 à 2019, et ils partagent des enfants Perle d’osbourne, 9, Andy Osbourne, 6 et Minnie Osbourne, 3.

Après avoir annoncé les fiançailles, il a partagé un selfie du couple emmitouflé dans la neige, portant des bonnets et des manteaux tandis qu’Aree dévoilait sa bague en diamant de forme ovale.