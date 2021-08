Jack Plooij : Toto Wolff « jette juste de l’huile sur le feu »

in

Pointant du doigt la “tribune orange” lorsque Lewis Hamilton a été hué au Hungaroring, Jack Plooij dit que tout ce que Toto Wolff a fait a été de jeter “de l’huile sur le feu”.

Alors que Hamilton et Max Verstappen ont refusé d’être entraînés dans un match d’argot alors que leur combat pour le titre mondial s’intensifie, on ne peut pas en dire autant de leurs chefs d’équipe.

Tout a commencé au Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque les protagonistes du titre se sont affrontés dans le premier tour, Hamilton a remporté le Grand Prix et Verstappen a été meurtri par un impact de 51G.

Mercedes a accusé Verstappen d’être « trop agressif » et Red Bull a déclaré que Hamilton était « dangereux » et conduisait comme un « amateur ».

Malgré les efforts des pilotes pour calmer la situation lors de la prochaine course en Hongrie, Hamilton a été hué par une partie de la foule lorsqu’il a pris la pole position.

Wolff a blâmé les fans néerlandais.

“Les tribunes sont pleines de fans néerlandais”, a déclaré Wolff à Motorsport.com. “Alors oui, personne n’aime ça [booing], et les gens qui ont fait du sport en compétition ne comprendront jamais pourquoi.

«Mais vous entendez cela dans les stades de football et vous l’entendez dans les tribunes. C’était une tribune orange.

Plooij compte pour un homme qui a appelé à l’arrêt des attaques personnelles, Wolff a tout fait sauf s’arrêter.

“Ensuite, Toto Wolff se joint à nouveau à cela en pointant du doigt les fans orange”, a-t-il déclaré dans une interview à Motorsport.com. “Mais cela n’a aucun sens, car alors vous ne faites que jeter de l’huile sur le feu.

“Et ce que j’ai trouvé très décevant, c’est qu’en tant que Mercedes et Lewis Hamilton, vous parlez de respect depuis des années et imposez le port de t-shirts, mais ne montrez aucun respect vous-même.

“Je n’aime pas ça.”

Hamilton a également accusé Red Bull d’être responsable des huées, déclarant à la Formule 1 : « Ce n’est pas une surprise pour moi étant donné les choses qui ont été dites par les chefs de cette équipe qui ont incité cela, n’est-ce pas ?

« Je réfléchis à ça [summer] briser les gens ont vraiment besoin de regarder à l’intérieur des choses qui ont été dites parce que c’est inacceptable les choses qui ont [been] dit et en plus de cela, les choses qui ont dégénéré.