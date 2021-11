Jack Ruby : le pistolet fumant d’Israël

par Laurent Guyenot, La revue Unz :

Par un étrange paradoxe, la plupart des chercheurs de Kennedy qui croient qu’Oswald n’était « qu’un bouc émissaire » passent énormément de temps à explorer sa biographie. C’est à peu près aussi utile que d’enquêter sur Oussama ben Laden pour résoudre le 11 septembre. Toute quête sérieuse des véritables assassins de JFK devrait commencer par enquêter sur l’homme qui a tiré sur Oswald à bout portant dans le ventre à 11h21 le 24 novembre 1963 au poste de police de Dallas, scellant ainsi la possibilité qu’une enquête judiciaire attire l’attention. aux incohérences de l’accusation portée contre lui, et peut-être exposer les vrais auteurs. On s’attendrait normalement à ce que le propriétaire du club de strip-tease de Dallas, Jack Ruby, soit le personnage le plus étudié par les véridiques Kennedy. Mais ce n’est pas le cas.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Bien sûr, il est tout à fait normal que le juge en chef Earl Warren, lorsque Ruby lui a dit le 7 juin 1964 : « J’ai été utilisé dans un but précis », ne lui a pas demandé qui l’avait utilisé et dans quel but. Mais qu’en est-il des enquêteurs indépendants ? Seuls les lecteurs du Forward (« News That Matters To American Jews ») méritent-ils d’être informés que « Lee Harvey Oswald’s Killer ‘Jack Ruby’ Came From Strong Jewish Background » et qu’il a dit à son rabbin Hillel Silverman qu’il « l’a fait pour le peuple juif » ? Voici le passage pertinent de l’article de Steve North en 2013, relatant la réaction de Silverman après avoir entendu à la radio qu’un « Jack Rubenstein » avait tué l’assassin :

« J’ai été choqué », a déclaré Silverman. « Je lui ai rendu visite le lendemain en prison et j’ai dit : ‘Pourquoi, Jack, pourquoi ?’ Il a dit : « Je l’ai fait pour le peuple américain ». Le rabbin soupira. « Oui, il l’a mentionné », a déclaré Silverman. « Mais je n’aime pas le mentionner. Je pense qu’il a dit : ‘Je l’ai fait pour le peuple juif.’ Mais j’ai essayé d’effacer cette déclaration de mon esprit.

L’avocat de la défense de Ruby, William Kunstler, affirme également dans ses mémoires que Ruby lui a dit : « Je l’ai fait pour les Juifs », répétant à plusieurs reprises : « J’ai fait cela pour qu’ils n’impliquent pas les Juifs. Lors de la dernière visite de Kunstler, Ruby lui a remis une note dans laquelle il a réitéré que son motif était de « protéger les Juifs américains d’un pogrom qui pourrait se produire en raison de la colère suscitée par l’assassinat ». Il n’y a qu’une seule interprétation possible des paroles de Ruby : il devait savoir, et ceux que vous l’avez chargé de tuer Oswald devaient savoir, que si Oswald était jugé, la main juive dans l’assassinat de JFK serait probablement mise en évidence.

Pourquoi cette information cruciale ne se trouve-t-elle dans aucun livre sur l’assassinat de Kennedy, sauf dans celui de Michael Collins Piper (et maintenant le mien) ? James Douglass, pour prendre l’exemple le plus représentatif, insiste, sans la moindre preuve, que Ruby, en plus d’être un « fonctionnaire de la mafia de Chicago », était « lié à la CIA ». Pas une seule fois Douglass ne mentionne les origines juives de Ruby, et son vrai nom ne peut être trouvé que dans une seule note citant un autre auteur. L’étrange omission de Douglass pourrait-elle avoir le même motif que le meurtre d’Oswald par Ruby, à savoir « protéger les Juifs américains d’un pogrom qui pourrait survenir à cause de la colère suscitée par l’assassinat » ?

Ruby n’est pas la seule personne liée à Oswald dont les mots confus impliquant « les Juifs » sont soigneusement cachés au public. Le 29 mars 1977, George DeMohrenschildt, un géologue russe qui s’était lié d’amitié avec Oswald à Dallas en 1962 à la demande de l’agent de la CIA J. Walton Moore, a été retrouvé mort d’une balle dans la tête. Sa mort a été considérée comme un suicide, mais le rapport du shérif mentionne qu’au cours de ses derniers mois, il s’est plaint que « les Juifs » et « la mafia juive » voulaient l’avoir. Sa femme a confirmé à Jim Marrs, auteur de Crossfire : The Plot that Killed Kennedy (1989), que son mari pensait que « la mafia juive et le FBI » voulaient l’avoir. La plupart des personnes légèrement intéressées par l’assassinat de JFK connaissent la relation de DeMohrenschildt avec Oswald, mais combien ont déjà entendu ce détail intrigant, voire incriminant ?

Après que DeMohrenschildt a quitté Dallas en juin 1963, Oswald a été chaperonné par Ruth Paine, qui lui a trouvé un emploi au Texas School Book Depository, où il a commencé à travailler le 16 octobre. Il est répété dans chaque livre que Ruth Paine s’est occupé d’Oswald sur au nom de la CIA, mais aucune preuve n’est jamais fournie. D’un autre côté, j’ai été surpris de lire dans son témoignage à la Commission Warren que dans les années 1950, Ruth Paine avait été « un leader dans la communauté juive d’Indianapolis », travaillant avec des immigrants juifs qui « parlaient yiddish dans la conduite de leurs réunions d’affaires. . » Jack Ruby a également fait des affaires en yiddish, comme nous le verrons. En fait, il s’est faufilé dans le commissariat de police de Dallas sous prétexte de traduire pour des journalistes yiddish (quels journalistes yiddish ont-ils besoin d’un traducteur aux États-Unis ?).

Cette information provient du seul livre utile écrit sur Ruby : Qui était Jack Ruby de Seth Kantor en 1978 ? rebaptisé The Ruby Cover-Up en 1980. Kantor était un journaliste travaillant pour le Dallas Times Herald en 1963. Il connaissait Ruby et était à moins de trois mètres de lui lorsqu’il a tiré sur Oswald. L’enquête méticuleuse de Kantor est une contribution importante à la recherche de la vérité sur l’assassinat de Kennedy. Dans le reste de cet article, je puiserai principalement dans son livre, ainsi que dans Final Judgment de Michael Collins Piper et quelques autres sources.

Jack Ruby devant son club de striptease Carousel

Dans son rapport final, la Commission Warren a déclaré qu’elle ne pouvait « pas établir de lien significatif entre Ruby et le crime organisé », car « Ruby a nié être associé à des activités criminelles organisées, et les forces de l’ordre ont confirmé ce démenti ». Mais il existe de nombreuses preuves de l’association de Ruby avec le crime organisé. Robert Blakey, avocat en chef du House Select Committee on Assassinations de 1977 à 1979, a déclaré : « L’explication la plus plausible du meurtre d’Oswald par Jack Ruby était que Ruby l’avait traqué au nom du crime organisé, essayant de le joindre à au moins trois fois au cours des quarante-huit heures avant qu’il ne le fasse taire pour toujours. Incriminer le « crime organisé » dans l’assassinat de JFK et l’assassinat d’Oswald qui a suivi était, bien sûr, la conclusion la plus inoffensive que la HSCA ait pu tirer, à moins de se ridiculiser en confirmant l’histoire de deux fous solitaires de la Commission Warren. Et ainsi le Washington Post pourrait titrer : « LES MOBSTERS LIÉS À LA MORT DE JFK. »

Lire la suite @ Unz.com