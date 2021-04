Jack Sawyer tendance après sa performance dans le match de printemps de l’État de l’Ohio ⋆ .

La nuit 1 du repêchage de la NFL 2021 est dans moins de deux semaines. Les écoles FCS (enfin, la plupart d’entre elles) sont encore au milieu de leur saison printanière. Le football est bel et bien dans l’air! Et c’est même avec la XFL réinventée de The Rock encore à un an de son retour.

Alors que les matchs de saison régulière de la FCS ne font généralement pas partie du printemps, les principaux matchs de printemps des collèges le sont. Samedi, les Buckeyes de l’État de l’Ohio ont tenu leur match de printemps annuel au stade de l’Ohio. Moins de 20000 fans ont été autorisés à y assister en personne, mais vous croyez le mieux que Buckeye Nation était enfermé de loin. Il semble prudent de dire que l’ailier défensif de première année Jack Sawyer a volé la vedette.

L’entraîneur de Buckeyes, Ryan Day, s’est félicité de la progression de Sawyer dans les entraînements et les entraînements hors saison. Cela s’est certainement manifesté lors du match de printemps de l’équipe samedi.

Réunion de Ryan Day avec les médias après le match du printemps. À propos de Jack Sawyer: «C’est un bon début, c’est sûr… Il est en train de gravir les échelons.» Il a dit que ce que nous avons vu aujourd’hui est ce qu’il a vu dans presque toutes les pratiques ce printemps. pic.twitter.com/JGqh1b6kza – Dan Hope (@Dan_Hope) 17 avril 2021

Alors, qu’avons-nous vu exactement aujourd’hui? Eh bien, l’enfant a certainement fait preuve de beaucoup d’explosivité, de puissance et de force brute en se précipitant vers la fin. Quatre sacs dans votre jeu printanier de première année ne sont pas trop minables non plus.

Un peu d’énergie de Jack Sawyer pic.twitter.com/uE1BJAiwlN – Bill Landis (@ BillLandis25) 17 avril 2021

Je ne sais pas qui est le bon tacle sur ce jeu en particulier, mais il s’est pratiquement fait écraser.

Sawyer a signé avec Ohio State en tant que joueur le mieux classé dans la classe de lycée 2021. Originaire de l’État de Buckeye lui-même, Sawyer a joué au football et au basket-ball à la Pickerington North High School. Il a excellé défensivement à chacune de ses deux saisons au niveau universitaire, terminant sa carrière avec 99 plaqués, 34 plaqués pour défaite et 19,5 sacs.

En plus de ces chiffres, Sawyer était à peu près aussi solide que vous le trouverez. En tant que quart-arrière de Pickerington North au cours de sa saison junior, il a lancé pour 1086 verges et 9 touchés au cours de la saison 2019-20. Il a également accumulé 386 verges et 6 scores dans le département de course à pied.

Maintenant, Sawyer est maintenant le dernier parmi une liste de rushers à colombage à Columbus. Les frères Bosa, Joey et Nick, ainsi que Chase Young, le déchirent tous dans la NFL ces jours-ci. Sawyer en est loin et n’a même pas encore joué à son premier VRAI match universitaire. Même ainsi, il semble déjà avoir conquis le cœur des fidèles de Brutus… et des analystes aussi!

Jack Sawyer est-il secrètement un troisième frère de Bosa parce qu’il y ressemble vraiment. C’est déjà un monstre. – James (@ CleBuckeye23) 17 avril 2021

Jack Sawyer… c’est LEGIT! Wow. – CoachWhite (@CoachJ_White) 17 avril 2021

Je sais que ce n’est qu’un match de printemps, mais Marvin Harrison Jr, Jack Sawyer et TreVeyon Henderson ont l’air d’être à l’université depuis plus de trois mois. Henderson a l’air d’être dans un programme de force depuis trois ans – Tom VanHaaren (@TomVH) 17 avril 2021

Jack Sawyer est un homme bizarre. C’est irréel à quel point il est bon – Scarlet & Game (@ScarletAndGame) 17 avril 2021

Jack Sawyer va être un problème pour le reste des Big Ten. – James (@ CleBuckeye23) 17 avril 2021

Je pense que Jack Sawyer pourrait être meilleur que Chase Young… .. – Johnny Bullet🎙 (@ScarletGreatJL) 17 avril 2021

Appelez-les un tas de réactions excessives si vous voulez, mais la performance du jeu de printemps de Sawyer aujourd’hui était une pour les âges. Le reste des Big Ten et Nick Saban ont été officiellement mis en demeure.

