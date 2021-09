Jack Shore parle d’être influencé par Jon Jones, Georges St-Pierre et Frankie Edgar alors qu’il trace la route vers l’ancien rival de Conor McGregor Jose Aldo et la gloire des poids coq de l’UFC

Jack Shore est l’une des étoiles montantes les plus rapides de l’UFC, originaire du Royaume-Uni.

Le combattant gallois a maintenant une fiche de 4-0 à l’UFC et une fiche de 15-0 au total. Le Temple de la renommée de l’UFC Michael Bisping a salué les similitudes avec le légendaire Georges St-Pierre et Shore semble destiné au haut de gamme de l’UFC.

Shore est l’un des meilleurs combattants britanniques de l’UFC aujourd’hui

Après sa victoire par décision unanime sur Liudvik Sholinian le week-end dernier, Shore semble prêt à concourir pour une place dans le classement. Dans une division qui comprend l’ancien ennemi de Conor McGregor Jose Aldo et des noms comme Dominick Cruz, Frankie Edgar et Petr Yan, qui cible le joueur de 26 ans?

“Les deux qui me frappent en ce moment sont Cody Stamann et Rafael Assuncao”, a déclaré Shore à talkSPORT. «Particulièrement Assuncao parce que je pense qu’il est 11 ou 12 dans le classement, il a eu plus de 40 combats et il a été là-bas avec certains des meilleurs.

“Comme Cody Garbrant, je suis presque sûr qu’il a été là-dedans avec [TJ] Dillashaw et des trucs comme ça. Il est l’un des… Je ne veux pas l’appeler un gardien, mais il fait partie de l’élite de l’élite. Peut-être qu’il ne sera pas champion maintenant, mais il est toujours dans le mix et capable de battre les nouveaux venus et les gars qui essaient de percer.

«Donc, aller là-bas et combattre quelqu’un comme lui et faire une déclaration, je pense que cela me donnerait un coup de pouce vers les meilleurs gars. Ensuite, je peux regarder les Dominick Cruzs, les Jose Aldos et les Frankie Edgars.

Shore à dominance Sholinian à Las Vegas

«Mais, étant réaliste, je ne suis pas classé à la minute donc je ne vais pas être l’un de ces gars qui appellent pour les cinq ou trois premiers. Mais quelqu’un comme Assuncao ou Stamann, ou Song [Yadong] serait l’idéal.

“Une fois que je saurai où j’en suis avec cette blessure et mon rétablissement, ce serait formidable de lancer le bal avec l’un d’entre eux.”

La comparaison du GSP de Bisping a attiré beaucoup d’attention sur Shore, alors Rush était-il un combattant qu’il a étudié ?

“Il y en avait tellement”, a ajouté Shore. « SPG. Frankie Edgar était un autre que j’aimais regarder. Tout simplement parce que sa boxe se mariait si bien avec sa lutte. En tant que débutant, je suis venu de la boxe amateur pour revenir au MMA, alors j’essayais de voler de petites choses à Frankie après avoir regardé ses combats.

St-Pierre est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps

« Des gens comme Jon Jones. Je sais que nos styles sont très différents, mais juste des gars comme ça, certaines des meilleures légendes du jeu. J’en ai toujours été fan et étudiant pour être honnête. Je ne manque pas un combat, même ces jours-ci ; ça peut être une carte APEX d’un pay-per-view, je vais quand même la regarder de haut en bas.

«Je ne dirais pas que j’essaie de modeler mon style après l’un d’eux, mais je regarde tous les meilleurs gars et il y a certaines choses que je les regarde faire et j’essaie de les comprendre.

« Même les temps modernes ; des gens comme Leon Edwards, Darren Till, Nate Diaz, Israel Adesanya – juste des gens comme ça.

« Évidemment, ce sont des superstars du jeu, mais ils ont aussi les capacités techniques. Si vous pouvez les étudier et trouver une ou deux choses à intégrer dans votre propre jeu, il n’y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas.

Jack Shore est 15-0

“Vous n’allez jamais tout apprendre dans ce jeu – je l’ai appris il y a très longtemps [laughs]. Surtout en faisant du ju-jitsu, vous pensez que vous l’avez craqué, puis un nouveau système sort et vous n’avez aucune idée.

“Je regarde et étudie constamment et je suis juste un fan, ce qui, je pense, aide à acquérir ces nouvelles techniques et peut-être même à affiner les anciennes.”

Shore a fonctionné au poids plume dans le passé. La division des 135 livres comprend son compatriote Arnold Allen, Max Holloway et le champion Alexander Volkanovski, alors Shore pourrait-il se voir monter sur la ligne?

«À la minute, je fais des poids coq confortablement. Quand j’étais un poids plume, je ne dirais pas que j’étais sous-dimensionné, mais je savais que je gravissais les échelons et qu’il y aurait des gars plus gros.

Shore est un fier Gallois

«Mais je pense que nous allons me voir au poids plume avant que je l’appelle un jour. En ce moment, je me concentre sur la division des poids coq et j’y fais ma marque. Je fais tout ce que je peux en dehors du camp d’entraînement pour faciliter continuellement cette réduction de poids.

“Mais je suis définitivement ouvert au poids plume si la bonne opportunité se présente comme un combat à court terme ou si un grand nom a besoin de quelqu’un pour intervenir – je ne suis pas un petit gars pour les poids coq, je mesure certains de ces poids plume au montre et je pense que je devrais peut-être être dans cette catégorie de poids [laughs]. Je n’ai pas l’air beaucoup plus petit.

«Peut-être que dans quelques années, lorsque la réduction de poids ne sera pas si attrayante et que j’atteindrai un pic dans la trentaine, je pourrai tester le poids plume. Mais c’est du poids coq pour l’instant à moins que la bonne opportunité ne se présente. »