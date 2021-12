Jack White annonce la tournée des problèmes de la chaîne d’approvisionnement pour 2022

Crédit photo : David James Swanson

Jack White prend la route avec la tournée Supply Chain Issues en 2022 – les dates américaines sont annoncées.

La tournée soutient les deux prochains LP de Jack White – Fear of the Dawn et Entering Heaven Alive. La tournée débutera le 8 avril dans la ville natale de White, Détroit, pour célébrer la sortie de Fear the Dawn.

La tournée « Supply Chain Issues » s’étend ensuite à travers les États-Unis dans une variété de lieux. La tournée de 32 dates se termine en juin avec un dernier spectacle dans le Colorado avant de se lancer dans l’étape européenne de la tournée. 11 autres spectacles aux États-Unis sont prévus pour août. Vous pouvez consulter plus d’informations sur le site officiel de la tournée.

Jack White ‘Supply Chain Issues’ Tour – 2022 US DatesAvril8 | Detroit, MI – Théâtre du Temple maçonnique9 | Detroit, MI – Théâtre du Temple maçonniquedix | Grand Rapids, MI – Van Andel Arena12 | Chicago, Illinois – Credit Union 1 Arena13 | Cincinnati, OH – Le Andrew J. Brady ICON Music Center14 | Pittsburgh, Pennsylvanie – Petersen Events Center16 | Laval, QC – Place Bell17 | Boston, MA – Agganis Arena19 | Washington, DC – L’hymne21 | Brooklyn, NY – Barclays Center23 | Portsmouth, Virginie – Pavillon de l’Union de l’Atlantique de la Banque24 | Atlanta, Géorgie – Tabernacle27 | Atlanta, Géorgie – Tabernacle28 | Atlanta, Géorgie – Tabernacle30 | Nashville, TN – Ascend AmphitheatreMai1 | Nashville, Tennessee – Ascend Amphitheatre23 | Irving, TX – Le pavillon de Toyota Music Factory24 | Tulsa, OK – Centre BOK25 | Austin, Texas – Moody Center27 | El Paso, Texas – Colisée du comté d’El Paso28| Phoenix, AZ – Théâtre fédéral de l’Arizona29 | Las Vegas, NV – Le Chelsea au Cosmopolitan31 | Los Angeles, Californie – YouTube TheaterJuin1 | Los Angeles, Californie – Théâtre YouTube3 | Reno, NV – Centre d’événements de Reno4 | Mountain View, Californie – Amphithéâtre du littoral6 | Portland, OR – Centre Modasept | Vancouver, C.-B. – Pacific Coliseum8 | Seattle, WA – Climate Pledge Arenadix | Salt Lake City, Utah – Amphithéâtre USANA11 | Broomfield, CO – 1st Bank CenterAoût13 | Minneapolis, MN – Armurerie16 | Milwaukee, WI – UWM Panther Arena17 | Indianapolis, IN – Amphithéâtre TCU au parc d’État de White River19 | Toronto, ON – Scène Budweiser21 | Lewiston, NY – Artpark23 | Portland, ME – Cross Insurance Arena24 | Baltimore, MD – Pavillon Pier Six25 | Charlotte, Caroline du Nord – Amphithéâtre Charlotte Metro Credit Union27 | Hunstville, AL – Amphithéâtre Orion28 | St. Louis, MO – Saint Louis Music Park29 | Kansas City, Missouri – Théâtre Starlight