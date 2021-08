Jack White va ouvrir un nouveau magasin Third Man Records à Soho à Londres

Jack White doit ouvrir un nouveau magasin Third Man Records, le troisième, à Londres le mois prochain. Le premier magasin européen fait suite à ceux établis en Nashville et Detroit, et Variety rapporte qu’il sera lancé le 25 septembre au 1 Marshall Street dans le quartier de Soho.

La boutique ouvrira avec une demi-douzaine de sorties exclusives du label Third Man qui constitue la base du stock. Ceux-ci seront disponibles soit en personne dans les trois magasins, soit via le site Web de Third Man. Ils sont de Jesus & Mary Chain, Paul Weller, Cornershop, David Ruffin, Gina Birch des imperméables et Manchester « perdu » groupent le Magic Roundabout.

La succursale de Londres sera un bâtiment de deux étages, conçu par White lui-même, avec un espace à thème bleu pour la musique live, qui sera connu sous le nom de Blue Basement. Une déclaration explique que le nouveau Third Man « a été conceptualisé et créé en 2020 et 2021 pendant la pandémie de Covid-19, dans le but de créer un espace physique pour aider à maintenir les ventes de disques et les performances en direct après une période aussi difficile pour tout le monde ».

L’exclusivité de Weller comprend des reprises de trois succès de la Motown, en reconnaissance des racines de White à Detroit : les miracles‘ “Aller à un Go-Go” et Jr. Walker et les All Stars‘ « Road Runner » et « Que faut-il ? » Le single Jesus and Mary Chain Live at Fox Theatre, Detroit a des origines similaires. Seront également proposés d’anciens Tentations David du chanteur David Ruffin, enregistré à la fin des années 1960 et au début des années 1970 mais sorti en 2004 ; « Chanson féministe » de Gina Birch ; l’album Up de Magic Roundabout et “Judy Sucks A Lemon (For Breakfast Version)” de Cornershop avec “Cork It”.

Le magasin britannique disposera également d’une machine à livrets porte-bonheur à jetons, le Literarium, qui a été conçue par l’artiste Craig Small et qui ne serait que la deuxième du genre au monde.