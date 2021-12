Jack Wilshere affirme que le héros d’Arsenal, Aaron Ramsey, serait une « bonne signature » pour Newcastle

Ramsey est lié à un retour en Premier League (Photo: .)

Aaron Ramsey serait une « bonne signature » pour Newcastle, selon son ancien coéquipier d’Arsenal, Jack Wilshere.

L’international gallois a quitté les Gunners en 2019, mettant fin à son séjour de 11 ans au club du nord de Londres.

Depuis qu’il a rejoint la Juventus pour un transfert gratuit, Ramsey a été entravé par des blessures, ne faisant que trois apparitions en Serie A cette saison.

Wilshere a soutenu son ancien coéquipier des Gunners pour être une bonne recrue pour Newcastle (Photo: .)

Les spéculations liant le joueur de 30 ans à l’élite anglaise se sont intensifiées, la Juventus étant apparemment prête à le vendre en janvier et Newcastle en tête de la course aux transferts.

Wilshere, qui a joué aux côtés de Ramsey à l’Emirates Stadium, pense que le milieu de terrain serait un succès à St James ‘Park.

«Il serait une excellente signature pour eux. C’est un club énorme, Newcastle », a déclaré Wilshere à talkSPORT.

« Il a évidemment eu un passage réussi à Arsenal, est allé en Italie, il n’a pas joué autant qu’il le voulait.

«Il veut probablement revenir ici, il a une jeune famille.

‘[He can go to a] grand club, qui va potentiellement devenir encore plus grand dans les quatre ou cinq prochaines années.

Pendant ce temps, un autre des anciens coéquipiers de Ramsey à Arsenal, Theo Walcott, pense que le Gallois saute sur l’occasion de rejoindre les Gunners.

« Je vais le découvrir, l’appeler et le harceler (s’il revient en Premier League) », a déclaré Walcott à talkSPORT le mois dernier.

« Savez-vous quoi, ce serait adorable, ce serait fantastique s’il revenait en Premier League. J’ai l’impression qu’il le voudrait.

« Une partie de moi dans ma tête pense qu’il aimerait revenir à Arsenal. Cela fait. Quelque chose à ce sujet cocherait en quelque sorte une case.

« C’est l’une de ces choses, il est à la Juventus et il a très bien joué pour le Pays de Galles hier soir et c’est bon à voir. Beaucoup de gens ont été sur son dos en Italie, ce que je n’ai pas vu beaucoup ou assez pour commenter cela.

«Mais c’est un leader. C’est un bourreau de travail. Joue toujours pour son pays et a toutes ces casquettes.



