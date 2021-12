Jack Wilshere aura 30 ans le 1er janvier et admet que ce sera un « gros mois » pour sa carrière alors que l’ancienne star d’Arsenal envisage un nouveau club

Jack Wilshere dit que janvier est un « gros mois » dans sa carrière alors qu’il poursuit sa recherche d’un nouveau club.

Le milieu de terrain s’est entraîné avec l’ancien club d’Arsenal dans l’intervalle, gagnant les éloges du patron des Gunners et ancien coéquipier Mikel Arteta, qui dit que Wilshere est capable de jouer en Premier League.

.

Wilshere dit que sa formation avec Arsenal l’a aidé à être prêt à signer pour quelqu’un en janvier

Mais le milieu de terrain est un agent libre depuis la fin de son contrat avec Bournemouth cet été et les clubs rechercheront de nouveaux visages dans la fenêtre de transfert de janvier.

Wilshere, qui aura 30 ans le jour du Nouvel An, a suggéré qu’il pourrait penser à son avenir dans le jeu si rien ne se matérialise.

« C’est un gros mois pour moi », a déclaré Wilshere sur Drivetime. « J’ai toujours dit que lorsque je retournais à Arsenal pour m’entraîner pour me remettre en forme, c’était pour janvier.

« Maintenant, nous sommes à janvier, j’ai 30 ans au début et je vais voir où cela me mènera. Je cherche évidemment une équipe et je vois ce qui se passe.

« Si nous dépassons janvier… combien de temps pouvez-vous rester sans club et ne pas jouer semaine après semaine ? Gros mois.

.

Wilshere a beaucoup de capacités ayant été un joueur d’Arsenal pendant dix ans et représentant l’Angleterre

Wilshere, qui a également joué pour West Ham, a récemment été lié au club brésilien de Fortaleza, mais a déclaré qu’un déménagement en Amérique du Sud ne l’attirait pas particulièrement.

L’hôte de Drivetime Gordon Smart a ensuite vu l’opportunité de voir si Wilshere pouvait signer pour son bien-aimé Hibernian, promettant un temps similaire à celui du nord de Londres, les meilleurs terrains de golf du monde et une bonne vieille soirée à Édimbourg !

C’est un transfert (et une soirée) que nous aimerions tous voir.

