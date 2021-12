Jack Wilshere choisit Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard contre Frank Lampard, Thierry Henry contre R9, « le meilleur joueur du monde » Mohamed Salah contre Neymar

Jack Wilshere a nommé Lionel Messi au-dessus de Cristiano Ronaldo et Steven Gerrard devant Frank Lampard tout en choisissant parmi certains des plus grands du jeu.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, qui co-anime également sur talkSPORT, a joué aux côtés et contre certains des meilleurs pendant son séjour aux Emirats.

.

Wilshere a joué contre certains des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au football

GETTY

Il a également joué aux côtés des meilleurs d’Arsenal

Excellant en Ligue des champions, en Premier League et sur la scène internationale, Wilshere a pu jeter un œil sur certains des plus grands joueurs modernes du jeu, en regardant depuis le centre du parc.

Et dans cet esprit, talkSPORT s’est assis avec le joueur de 29 ans pour une série de « Soit/Ou » où il a dû choisir entre des paires de légendes du football.

Pas seulement deux des grands jeux modernes, mais sans aucun doute deux des meilleurs à avoir jamais joué au jeu, les opinions sont partagées sur Messi et Ronaldo depuis qu’ils ont commencé à s’entraîner en Liga en 2009.

Wilshere a connu l’une de ses plus grandes nuits lorsqu’il a remporté le prix de l’homme du match contre Barcelone à l’adolescence en 2011, et classe toujours Messi à un niveau supérieur.

.

L’un des plus grands matchs de Wilshere a eu lieu contre le Barça de Messi

getty

Il a également affronté le duo inséparable de Messi et Iniesta ce soir-là

« Messi pour moi, j’ai toujours fait partie de l’équipe Messi », a déclaré Wilshere. « Évidemment, j’aime Ronaldo et je respecte ce qu’il a fait – pour être honnête avec vous, il a failli changer d’avis – mais j’adore regarder Messi jouer. »

Après sa performance contre le Barça, Wilshere a été comparé aux légendaires milieux de terrain espagnols Xavi Hernandez et Andres Iniesta, et a également donné son avis sur qui était le meilleur.

Il a dit : « Je pense que Xavi. La façon dont je le vois, si Xavi n’avait pas joué à Iniesta, ça aurait été bien mais il n’aurait pas été le même joueur, mais si Iniesta n’a pas joué…

« Xavi, Xavi était comme celui de l’équipe qui portait l’équipe, il a commencé les attaques et était toujours une option et il n’a jamais abandonné le ballon. »

Wilshere a joué aux côtés de Gerrard et Lampard et évalue l’homme de Liverpool légèrement plus haut

Autant vénérés que le duo espagnol, Gerrard et Lampard ont eu des carrières tout aussi riches en histoire, mais ont échoué de manière spectaculaire à créer un partenariat similaire sur la scène internationale.

Les débats font souvent rage entre les fans de Liverpool et de Chelsea sur qui était le meilleur, et Wilshere est dans le coin rouge.

« On m’a beaucoup demandé celui-ci », a-t-il expliqué. « J’ai joué avec les deux et ils étaient tous les deux incroyables, probablement deux des meilleurs joueurs anglais avec lesquels j’ai joué.

Wilshere a joué aux côtés de nombreux membres de la «génération dorée» d’Angleterre et classe Gerrard là-haut

« Mais je vais devoir y aller Gerrard. Il a réussi au début, lorsqu’il a fait irruption pour la première fois sur la scène et qu’il était ce milieu de terrain dynamique, mais les chiffres de Lampard étaient incroyables.

Un autre débat qui émerge maintenant en ce qui concerne les Trois Lions est entre les attaquants talismaniques Wayne Rooney et Harry Kane.

Le capitaine anglais Kane a emmené l’Angleterre plus loin que Rooney dans les tournois et semble prêt à battre son record de buts, mais la légende de Manchester United l’emporte toujours pour Wilshere.

GETTY

Rooney est tout en haut de la liste de Wilshere des joueurs anglais avec lesquels il a joué

Il a expliqué: « Je pense que Rooney à cause des trophées qu’il a remportés, Ligue des champions, Premier League, évidemment le recordman d’Angleterre, Harry pourrait et va probablement battre ça, mais Rooney pour moi. »

Wilshere a également eu son mot à dire sur un certain nombre de grands d’Arsenal, citant Cesc Fabregas devant Patrick Vieira et Santi Cazorla contre Mesut Ozil.

Le titre, cependant, sera son choix de Thierry Henry sur l’ancien attaquant brésilien Ronaldo – largement considéré comme le meilleur de tous les temps à son poste.

« Thierry Henry parce que j’ai pu le voir en direct », a déclaré Wilshere.

« Je l’ai vu à l’entraînement et les choses qu’il pouvait faire étaient incroyables, Ronaldo et lui sont probablement les deux meilleurs attaquants de tous les temps, donc c’est difficile mais je vais Henry. »

. – .

Beaucoup pensent que Ronaldo aurait pu être le plus grand sans blessures

.

Mais Arsenal et la légende de la Premier League Henry sont en tête d’affiche

La question que Wilshere a trouvée la plus difficile de toutes était de choisir entre deux attaquants d’Arsenal avec lesquels il a tous deux joué.

Robin van Persie était la force motrice des Gunners à l’avant entre 2012 et 2015, mais Alexis Sanchez a rapidement repris le fardeau et gagné le cœur de Wilshere.

« C’est le plus difficile parce qu’ils étaient tous les deux incroyables », a-t-il déclaré. «Je vais probablement devoir dire Alexi parce que j’ai joué avec lui plus longtemps.

getty

Maintenant un joueur à part entière à l’Inter, Sanchez était parfois imparable pour Arsenal

« Aussi bon que Robin était, il n’avait pas le rythme d’Alexi, c’était ce joueur qui ne nous a pas beaucoup donné défensivement mais cela n’avait pas vraiment d’importance parce que nous lui faisions confiance quand il a eu le ballon parce qu’il pouvait battre quelqu’un et gagner le match pour nous.

Revenant au match d’aujourd’hui, Wilshere a nommé Raheem Sterling au lieu de Jack Grealish et a été invité à choisir entre Mohamed Salah de Liverpool et Neymar du PSG.

.

Salah est au sommet du jeu en ce moment selon Wilshere

Il a décidé : « Salah. Tout le monde en ce moment dit qu’il est le meilleur joueur du monde en ce moment et je suis d’accord.

« Le type de buts qu’il marque, la façon dont il court contre les défenseurs, sa régularité également au cours des deux dernières années ont fait peur et je pense qu’il mérite ce crédit à la minute. »

