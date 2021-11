Jack Wilshere a peut-être mis fin au débat une fois pour toutes qui est le meilleur attaquant pour l’Angleterre – Harry Kane ou Wayne Rooney ?

Il ne fait aucun doute que les deux joueurs ont été phénoménaux pour les Three Lions, leurs buts ayant joué un rôle clé à deux époques différentes pour l’équipe nationale.

getty

Harry Kane et Wayne Rooney sont deux des attaquants les plus meurtriers que l’Angleterre ait jamais eu

Rooney est le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre, avec un total de 53 de la légende de Manchester United le plaçant au-dessus de Bobby Charlton, Gary Lineker, Jimmy Greaves et Michael Owen.

Kane n’est pas loin derrière, avec la star de Tottenham et actuel capitaine anglais actuellement à 41, et malgré son mauvais début de saison, Kane est toujours l’un des meilleurs attaquants du monde.

Son ratio buts/matchs de 41 buts en 65 sélections pour son pays est sensationnel et il a mené les Three Lions à une demi-finale de Coupe du monde et à une finale de Championnat d’Europe.

Cela dit, lorsqu’on lui a demandé qui il préférerait choisir, Wilshere a choisi sans hésitation le tireur d’élite du record d’Angleterre.

« Eh bien, j’ai joué la majorité de mes matchs avec l’Angleterre avec Rooney », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal à Drivetime, avant le match de qualification pour la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Albanie – EN DIRECT sur talkSPORT.

GETTY

Rooney en tête de liste de Wilshere pour les joueurs anglais avec lesquels il a joué

Ayant joué avec Rooney, ce fut une décision simple pour Wilshere de le choisir

« J’ai joué quelques-uns avec Harry mais c’est à ce moment-là qu’il vient de faire son entrée dans l’équipe, vraiment, donc je vais devoir choisir Wazza. »

« Encore Wazza », a ajouté Darren Bent lorsqu’on lui a demandé qui il choisirait lorsque les deux joueurs seraient en pleine forme.

« Les gens oublient à quel point il était bon. Wazza, wow, et il le faisait depuis 16 ans.

« Vous pensez à lui les premières années quand il était explosif, il était injouable. »

getty

Rooney n’a pas pu être arrêté par les défenses dès la première fois qu’il est entré sur le terrain

« Il se mettait en colère à l’entraînement », a poursuivi Wilshere.

«Il avait l’habitude de ramasser le ballon et de passer devant trois ou quatre joueurs et de le casser.

«Vous vous souvenez quand il a marqué ce but pour United alors qu’il gémissait contre l’arbitre?

« La volée de Newcastle, il était juste en colère et puis – BANG! »

Angleterre vs Albanie est en direct sur talkSPORT le vendredi 12 novembre – coup d’envoi: 19h45