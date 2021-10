Jack Wilshere a donné un aperçu fascinant des exigences que le « TOC » Robin van Persie imposait à ses coéquipiers à Arsenal.

Van Persie était un finisseur fin avec 144 buts en 280 matches de Premier League, dans une belle carrière en Angleterre avec les Gunners et Manchester United.

Van Persie savait exactement où se trouvait le but, remportant deux fois le Soulier d’Or de Premier League

Et il est clair que ce succès est dû en grande partie à sa préparation méticuleuse pour les matchs. Cependant, il avait également besoin que le reste de l’équipe d’Arsenal adhère à son obsession.

L’ancien coéquipier Wilshere a tout révélé lors de la dernière visite du milieu de terrain aux studios talkSPORT…

« J’ai joué avec Van Persie qui était vraiment OCD à propos des défenseurs et où il voulait les passes », a déclaré Wilshere sur Drivetime. « Il est venu vers vous et vous a fait réfléchir.

« Le voudrait-il par-dessus ? Avait-il des jambes sur lui ? Va-t-il être long ou court ? Nous aurions eu cette conversation la veille.

« Cela m’a mis un peu de pression car ce n’était que ma première saison et Van Persie est un grand d’Arsenal, l’un des meilleurs attaquants à avoir jamais joué pour Arsenal.

Wilshere a joué aux côtés de Van Persie à Arsenal pendant quatre ans

« Mais cela m’a aussi fait du bien parce qu’il savait que je pouvais jouer ces balles par-dessus et il est venu me voir et m’a demandé comment il le voudrait. »

Van Persie a pris sa retraite en 2019 et bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de trophées à montrer pour ses efforts, beaucoup de ceux qui ont joué à ses côtés le considèrent comme l’un des membres de l’élite.

Dans une séance de questions-réponses sur Twitter jeudi, l’ancienne star des Gunners, Cesc Fabregas, a qualifié le Néerlandais de finisseur le plus intelligent avec lequel il ait jamais joué.

Considérant qu’il a également joué aux côtés de Lionel Messi, c’est très bien !

Pendant ce temps, Theo Walcott a révélé à talkSPORT plus tôt cette année qu’il considérait Van Persie comme le meilleur buteur qu’il ait jamais vu, y compris Thierry Henry !

Walcott a déclaré à talkSPORT en janvier : « Mon meilleur coéquipier devrait être Van Persie.

« Pour moi, c’était le meilleur finisseur que j’aie jamais vu, il était meilleur que Thierry Henry, il donnait l’impression que c’était si facile.

« Si vous le lui donniez, il marquerait pour vous. C’était un rêve avec qui jouer, je ne pense pas qu’il y aura plus jamais un joueur comme lui.