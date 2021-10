Jack Wilshere a déclaré à talkSPORT à quel point il était reconnaissant envers Arsenal de lui avoir offert l’opportunité de s’entraîner à London Colney après s’être ouvert à ses pensées dépressives.

Wilshere, qui a disputé 197 matchs avec les Gunners en 10 ans, est joueur autonome depuis que son contrat à Bournemouth a expiré à la fin de la saison dernière.

Twitter

Jack Wilshere est de retour à Arsenal dans le but de se mettre en forme, alors qu’il cherche un nouveau club

Il a passé une courte période le mois dernier à s’entraîner avec l’équipe de Serie B Como après avoir parlé de son manque d’offres et de l’impact que cela avait sur sa santé mentale.

Il a ensuite été demandé au manager d’Arsenal, Mikel Arteta, si Wilshere serait le bienvenu au club pour s’entraîner, répondant: « La porte est toujours ouverte. »

Maintenant, il s’entraîne principalement avec les moins de 23 ans au centre d’entraînement du club à London Colney.

Wilshere a rejoint talkSPORT Drive jeudi et interrogé sur sa quête pour trouver un club, il a déclaré: «Eh bien, pour être honnête, c’est en quelque sorte une période sèche.

« C’est pourquoi je suis si reconnaissant envers Arsenal, parce que je me réveillais le matin – parce que je veux toujours jouer – sachant que je devais m’entraîner.

« J’ai planifié une session et ça arriverait à 11h, ‘Oh, je ne vais pas le faire.’

« Puis il est arrivé à 15 heures et je me suis dit : « Non, je dois le faire. »

.

Arteta et Arsenal ont permis à Wilshere de revenir pour l’entraînement

«J’avais ces batailles mentales tous les jours.

« Maintenant, Arsenal m’a donné cette opportunité de venir m’entraîner, de venir faire un peu de coaching.

«C’est juste la routine de – je me réveille le matin, je dois être là à 8h30, je le sais, je vais m’entraîner avec une équipe.

«Je pense aussi, parce que ça a duré trois mois, c’était solide.

« J’étais au téléphone avec mon agent, j’avais des conversations et rien n’allait nulle part.

Wilshere a parlé honnêtement de ses difficultés face au manque de routine

«Cela me prenait en tête, alors juste pour m’en éloigner, aller m’entraîner, me mettre en position quand janvier viendra d’être en forme et prêt si une équipe vient…

« C’est fou, je n’y ai pas pensé, tu te réveilles et tu n’as rien à faire.

« Je me retrouvais au lit à 10 h 00, ma femme devient folle, les enfants deviennent fous en bas et je me dis:« Ah, je ne dois pas me lever, je ne dois rien faire. »

« Alors oui, la routine est difficile. »

getty

Wilshere est un agent libre après avoir quitté Bournemouth cet été

Wilshere a discuté publiquement pour la première fois de ses pensées dépressives en septembre.

« Parlez, et je sais que cela semble cliché, mais cela m’a en fait aidé », a-t-il poursuivi.

«Je ne voulais pas le faire parce que je sais qu’il y a des gens dans une situation pire, personne ne veut entendre parler d’un footballeur qui a bien gagné dans sa carrière, se plaindre de ces choses.

« Mais en fait, tout le monde a ces pensées, ces pensées dépressives.

« Je ne dis pas que je suis déprimé ou que j’étais déprimé, mais vous avez des pensées négatives.

« Quand j’ai fait une interview, j’ai parlé.

« Et l’amour et le soutien que j’ai reçus d’anciens joueurs avec lesquels j’ai joué, de légendes du jeu, cela m’a vraiment aidé, cela m’a donné un coup de pouce. »

