Jack Wilshere fait le point sur son avenir, admet qu’il n’a eu aucune offre et qu’il pourrait à nouveau s’entraîner avec le Como FC alors que l’ancienne star d’Arsenal s’ouvre sur la santé mentale

Jack Wilshere a révélé qu’il pourrait retourner en Italie pour s’entraîner avec le Como FC, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal s’ouvrant sur sa santé mentale alors que sa recherche d’un nouveau club se poursuit.

Le joueur de 29 ans a eu du mal à retrouver la forme qui l’a vu devenir un favori des fans aux Emirats, avec une série de blessures qui ont fait dérailler sa carrière.

Wilshere a admis qu’il n’avait reçu aucune offre

Wilshere s’exprimait sur le podcast Original Penguin X Campaign Against Living Miserably Under The Surface

Après avoir quitté son équipe d’enfance en 2018, les sorts à West Ham et Bournemouth n’ont pas fonctionné pour lui et l’ancien international anglais se retrouve désormais sans club.

Wilshere a maintenu sa forme physique en vue de son prochain déménagement, après avoir récemment passé une période d’entraînement avec l’équipe de Serie B Como FC, tandis que Mikel Arteta a déclaré que la porte était toujours ouverte au club du nord de Londres pour lui.

Et la star a maintenant déclaré qu’il pourrait bientôt revenir pour poursuivre sa formation en Italie, car il n’a toujours pas reçu d’offres concrètes.

Wilshere, s’exprimant sur le podcast Original Penguin X Campaign Against Living Miserably Under The Surface, a déclaré: «Je suis toujours sans club. Je m’entraînais en Italie avec le Como FC, j’ai une relation avec Dennis Wise qui est le PDG et il m’a invité à m’entraîner.

“Malheureusement, ils ne peuvent rien faire à cause des règles avec les joueurs de Serie B et hors de l’UE, mais j’y retourne potentiellement pour m’entraîner juste pour m’entraîner avec une équipe, être entouré de joueurs, car avant cela, je ne faisais que m’entraîner le mien, ce qui est difficile mentalement.

Wilshere était aimé des fans d’Arsenal, mais les blessures ont malheureusement fait dérailler sa carrière

Il a poursuivi: “Vous savez, si vous m’aviez demandé il y a probablement deux ans, ‘est-ce que je me vois dans cette position’, j’aurais simplement dit aucune chance et si vous reveniez plus loin que ça quand j’étais avec Arsenal , je m’attendais probablement à continuer à jouer pour l’Angleterre et à jouer pour Arsenal.

« Alors non, je ne m’attendais pas à être dans cette position, et il y a eu des moments où ça a été dur mentalement, surtout quand vous devez vous entraîner seul. Vous voyez des équipes revenir à la pré-saison et vous attendez toujours et vous n’obtenez rien ; C’est dur.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des offres, Wilshere a déclaré : « Il y a eu des discussions avec les équipes mais non ; pas d’offres officielles.

Wilshere a parlé de sa santé mentale dans une interview avec David Ornstein de . et a admis que c’était un poids sur sa poitrine.

Mais il a révélé les “pensées et sentiments dépressifs qu’il a rencontrés depuis qu’il a été laissé sans club”.

Wilshere est devenu un agent libre après avoir quitté Bournemouth

Il a déclaré: «Je pense que la chose la plus importante qui m’a aidé est de parler. Nous avons évidemment fait une interview avec David Ornstein et la réponse et les personnes qui ont contacté.

“Cela vous donne confiance, et cela aide énormément et, vous savez, en tant qu’hommes et footballeurs, nous avons probablement du mal à nous exprimer et j’ai toujours eu cela dans ma tête.

«Je ne pensais pas que les gens voulaient entendre quelqu’un qui est un footballeur bien payé se plaindre de choses, alors que cela pourrait être un père qui doit travailler 15 heures par jour juste pour mettre de la nourriture sur la table.

« Quelqu’un m’a tendu la main et m’a dit : « vous connaissez ces pensées » – je ne veux pas parler de dépression parce que je ne dirais pas que je suis déprimé, mais ces pensées dépressives – « ils s’en fichent si vous avez avez de l’argent, vous n’avez rien, tout le monde en a et il s’agit de la façon dont vous les traitez et les traitez ».

Wilshere s’est ouvert sur sa santé mentale dans le podcast

“Juste parce que la perception des gens sur les réseaux sociaux, ou des gens en dehors du jeu – ce n’est pas tout le monde, parce que beaucoup de gens – je dirais 95 pour cent du public et des fans – m’ont soutenu, mais vous obtenez toujours certains comme « Oh, qu’est-ce que tu te plains, tu as une belle maison, tu as de belles voitures », alors je ne voulais pas emprunter cette voie, mais cela m’a beaucoup aidé.

« C’était difficile à faire. J’ai aussi pensé que cela pourrait sembler un peu faible, mais en fait, ce n’était pas le cas, c’était le contraire. J’ai eu la réponse opposée de personnes disant à quel point vous êtes courageux et juste en train de vous soutenir.

«C’était un poids sur ma poitrine. Cela m’a juste aidé quand les gens me contactaient et cela m’a aidé avec beaucoup de choses, mais cela m’a aussi motivé un peu plus à continuer, à continuer à m’entraîner et à attendre la bonne opportunité. Ça viendra.

«Beaucoup de gens disaient cela, des gens dans le jeu que vous respectez et vous le disent; ça donne confiance.

