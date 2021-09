Jack Wilshere ne peut pas s’inscrire

31/08/2021 à 21h35 CEST

Ancien numéro 10 de l’Arsenal, retrouvé actuellement publié et a décidé d’accepter l’invitation de l’équipe lombarde à s’entraîner aux côtés des joueurs de l’équipe, qui a récemment été promue en Serie B. Cependant, il ne sera pas possible d’enregistrer le joueur, en conséquence de la nouvelle règle de transfert qui empêche les équipes de jeunes d’acheter joueurs hors UE.

Le marché des transferts est quelque peu surprenant mais les dernières heures sont sans aucun doute celles qui peuvent vous laisser bouche bée, dans ce cas quelque chose de similaire se produit avec une ancienne star de la Premier League, Jack Wilshere, qui est sans contrat et est obligé de se former avec un petit club qui vient de se lever.

L’ancien enfant prodige devenu en 2008 la plus jeune recrue de l’histoire des Gunners en Premier League, améliorant même le précédent record de Cesc Fabregas avec seulement 16 ans et 256 jours. Wilshere a réussi à reprendre le milieu de terrain d’Arsenal jusqu’à une interminable série de blessures Ils l’ont conduit à finir en marge d’abord du football anglais puis de l’international.

Les blessures lui ont causé réduire considérablement le nombre d’apparitions et même être échangé d’abord à Bolton puis à Bournemouth, jusqu’au dernier qui est allé à West Ham dont j’ai fini par me séparer en octobre 2020. Ensuite, je retournerais à Bournemouth pendant six mois jusqu’à mettre fin à votre expérience en anglais. A 29 ans il décide accepter l’appel de Dennis Wise et récupérer leurs affaires pendant des jours plus tard pour apparaître au centre sportif d’équipe de Lombardo.

Derrière ses mots “Je voudrais le faire à l’étranger”, se référant au jeu, son rêve se transforme en le faire en Serie B comme raison du nouveau règlement de la série des cadets, qui ne permet pas aux immigrants de s’inscrire à moins qu’ils ne soient passés de l’élite. En tout cas, il espère décrocher un contrat avec une équipe de Serie A.