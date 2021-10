Jack Wilshere nomme Cesc Fabregas comme la star d’Arsenal la plus talentueuse avec laquelle il a joué et s’extasie sur Wayne Rooney pour être « fort, rapide et agressif »

Jack Wilshere a nommé Cesc Fabregas comme le footballeur le plus talentueux avec lequel il a joué à Arsenal.

Wilshere a commencé chez les Gunners, diplômé de l’académie du club, et a joué pour l’Angleterre 34 fois aux côtés de vrais grands du jeu, dont Frank Lampard, Steven Gerrard et Wayne Rooney.

Wilshere a passé trois ans avec Fabregas à Arsenal

Après dix ans aux Emirats, il a rejoint West Ham en 2018, mais plusieurs revers de blessure ont entravé sa progression au London Stadium.

Il est maintenant encore et encore agent libre et s’entraîne avec les Gunners alors qu’il cherche un nouveau club et un nouveau chapitre dans sa carrière après avoir quitté Bournemouth plus tôt cette année.

En rejoignant talkSPORT jeudi, Wilshere a nommé Fabregas comme le meilleur avec qui il a joué et a parlé de ses qualités de leader que les gens ne connaissent peut-être pas.

Lorsqu’on lui a demandé avec qui le meilleur joueur avec lequel il a joué à Arsenal, il a répondu à Drive : « Probablement Cesc Fabregas.

Wilshere a fait une brillante apparition sur nos ondes

« Il a joué en Premier League – juste après l’équipe des ‘Invincibles’ – à 16 ans.

« Vous ne verrez plus ça. Même des joueurs comme Foden, il n’a commencé qu’à 18 ans.

« J’ai beaucoup appris de lui car il était aussi mon capitaine. Les gens ne se rendent pas compte qu’il était un grand leader.

« Il était un parleur sur le terrain, dans le vestiaire. Il nous motivait et il était le vestiaire, il était le plus bruyant.

«Il dirigerait aussi par ses performances. J’ai joué avec lui tellement de fois où il se créait une dizaine d’occasions tout seul et contrôlait le jeu par lui-même.

Rooney en tête de liste de Wilshere pour les joueurs anglais avec lesquels il a joué

Wilshere a nommé la légende de Manchester United Wayne Rooney comme le joueur de l’Angleterre qu’il pensait être le meilleur avec lequel il jouait.

« Pour tout ce qu’il a fait dans sa carrière, Rooney. » Wilshere a déclaré lorsqu’on lui a demandé qui était son meilleur coéquipier anglais.

« C’était un animal. Fort, rapide et agressif.

« Il avait aussi un cerveau de football incroyable. »

