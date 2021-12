Jack Wilshere plaisante sur Erling Haaland devrait faire le transfert d’Arsenal et être « instantanément aimé », mais dit que la superstar du Borussia Dortmund ne le connaîtrait pas

Erling Haaland devrait être la propriété la plus en vogue d’Europe sur le marché des transferts cet été et Jack Wilshere a plaisanté en disant qu’il devrait se rendre à Arsenal.

Le Norvégien est sur le point de quitter le Borussia Dortmund car une clause libératoire de son contrat, d’une valeur d’environ 68 millions de livres sterling, devient active.

.

L’avenir de Haaland sera un sujet brûlant en 2022

Man City, Manchester United, Barcelone et le Real Madrid sont actuellement les favoris de l’avant-centre, mais n’importe qui pourrait le décrocher s’ils offrent la somme requise et qu’il accepte leurs conditions.

Le joueur de 21 ans a 76 buts et 20 passes décisives en seulement 75 apparitions pour les Allemands alors qu’il poursuit sa superbe ascension.

Et lorsqu’on a demandé à Darren Bent où il pensait que l’international norvégien pourrait finir, son co-animateur de Drivetime l’a interrompu.

Wilshere a plaisanté : « S’il a du bon sens, il se dirigera vers le nord de Londres, mon pote, les Gooners.

.

Wilshere adorerait Haaland à Arsenal mais ne pense pas qu’il répondrait à l’appel – littéralement

« S’ils entraient en Ligue des champions et achetaient Haaland, wow. »

Wilshere a ensuite été poussé plus loin dans sa blague par le présentateur Gordon Smart, qui a affirmé que se débarrasser de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait aider à financer un accord.

Et l’ancien homme d’Arsenal pensait que les supporters du club pourraient aider à persuader Haaland.

Il a ajouté : « Les fans en deviendraient absolument fous. Il serait instantanément aimé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait appelé Haaland, il a ri : « Est-ce que je l’appellerais pour voir s’il veut venir ? Il dirait probablement, ‘qui est cet appel ? Jack qui?’”

