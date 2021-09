Jack Wilshere reprend l’entraînement avec Arsenal mais l’ancien Gunner exclut tout type de contrat

in

Jack Wilshere est de retour à Arsenal mais n’est au club que pour s’entraîner car un ancien Gunner a exclu un retour sur le terrain.

Wilshere a quitté Arsenal en 2018 à l’expiration de son contrat et n’a réussi à trouver une place de titulaire dans aucun club où il a été depuis lors.

Wilshere est de retour à Arsenal pour se remettre en forme alors qu’il espère obtenir un contrat ailleurs

Wilshere était un favori des fans aux Emirats, mais sa carrière a été entravée mais de nombreuses blessures.

Depuis qu’il a quitté le club en 2018, il a essayé de retrouver cette forme à West Ham et à Bournemouth, mais malheureusement pour lui, il n’a pas pu le faire.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, David Hillier, a fait le point sur la situation du joueur.

« J’ai des informations privilégiées à ce sujet. Je suis un homme chanceux, donc je joue au golf vendredi avec un gars qui fait tous ses systèmes de sécurité chez lui et il est très amical avec lui », a déclaré Hillier sur la chaîne YouTube Highbury Squad.

La performance de Wilshere contre Barcelone en 2011 fait encore parler d’elle à ce jour

« Il me parlait de lui. Ce sont de bons amis, de toute façon, depuis l’époque. Il m’a dit qu’il s’entraînait juste au club pour essayer d’avoir un autre club.

« Il n’y a pas d’offre de pay-as-play. Il n’a même parlé à personne au club.

«Il est heureux de prendre un club de championnat et de revenir au football. Il veut juste jouer. Il veut se mettre en forme.

“Et il ne veut certainement pas être quelqu’un qui retourne au club et s’évanouit à Arsenal. Je le sais, c’est sûr. Cela a été dit dans la conversation.

« Il ne veut pas être quelqu’un qui veut être un mentor. Il a encore du jeu à faire. Il veut qu’Arsenal lui manque. Rien dedans.

Wilshere était aimé des fans

Depuis ses débuts seniors en 2008, Wilshere a conquis le cœur des supporters et est un grand favori des fans.

Au cours de ces dix années, il a accumulé près de 200 matchs pour le club et les a aidés à remporter deux FA Cups et un Community Shield et dans le football, vous ne pouvez jamais rien exclure.