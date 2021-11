Jack Wilshere a soutenu Eddie Howe pour réussir en tant que manager de Newcastle United et en faire un des six meilleurs clubs de Premier League.

Les Magpies nouvellement riches ont confirmé la nomination de Howe comme successeur de Steve Bruce, l’ancien patron de Bournemouth signant un contrat jusqu’à l’été 2024.

GETTY

Howe est prêt pour St James’ Park

Wilshere a passé une saison en prêt d’Arsenal à Bournemouth sous Howe et pense que le joueur de 43 ans est le rendez-vous idéal pour l’armée de Toon.

« J’ai travaillé avec lui dans un club que je vois maintenant être assez similaire à Newcastle – pas en termes de taille du club, mais en termes de joueurs », a-t-il déclaré, s’exprimant sur talkSPORT.

« Newcastle a quelques anciens joueurs de Bournemouth et c’est ce que fait Eddie, il tire le meilleur parti de ces types de joueurs, les fait avancer et il met les fans de côté.

« C’est un super manager.

«Je pense qu’il mérite une chance. S’il entre et s’en sort très bien, dans quelques années, ils pourraient se classer parmi les six premiers, ce que je pense qu’il peut faire.

« Quand j’ai joué sous lui à Bournemouth, nous avions sans doute une équipe pire et nous avons terminé neuvième, donc il peut certainement le faire.

« C’est à lui de décider quand il a la chance de les faire passer au niveau supérieur. »

GETTY

Wilshere a apprécié son temps à jouer sous Howe

Newcastle, soutenu par les Saoudiens, est désormais l’un des clubs les plus riches du monde – la richesse de leurs propriétaires est estimée à plus de 300 milliards de livres sterling – et est lié à certaines signatures de stars.

Eden Hazard fait partie de ceux qui sont pressentis pour un déménagement à St James’ Park et Wilshere insiste sur le fait que Howe n’aurait aucun problème à gérer de grandes personnalités comme le meneur de jeu du Real Madrid.

« Il était super avec moi, parce que c’était difficile pour moi là-bas parce que je venais d’un grand club. Je suis entré dans un groupe qui était ensemble depuis qu’ils étaient en League One, ils étaient tous amis », a-t-il déclaré.

« Ils étaient tous super avec moi, mais Eddie s’est assuré qu’ils l’étaient. Il était super avec moi.

« Eden Hazard est un autre niveau, mais je pense qu’Eden adorerait jouer pour un manager comme Eddie Howe [at Newcastle]. C’est le genre de manager pour qui tu veux jouer.

.

Wilshere estime que Howe convient mieux à Newcastle qu’Emery en ce moment

Howe n’était apparemment pas le premier choix de Newcastle pour le poste, le club ayant eu des entretiens avec Unai Emery avant que l’Espagnol ne décide de rester à Villarreal.

Mais Wilshere – qui a joué sous Emery à Arsenal – pense que Howe est l’homme qu’il faut pour avoir un impact immédiat et éloigner le club du danger de relégation.

Il a poursuivi: «Unai Emery a géré dans les meilleurs clubs, il a géré en Europe.

« Newcastle est un grand club, ne vous méprenez pas, mais ils sont dans une bataille de relégation et cela prend un tout nouveau niveau et un tout nouveau style de gestion.

« Il n’a pas le temps de trouver le style de jeu, ils ont besoin de résultats maintenant.

« Quelqu’un doit aller là-bas et parler aux dirigeants et faire participer tout le monde – c’est la première chose que vous devez faire. Ne vous inquiétez pas de jouer au personnel, vous devez faire réessayer tout le monde.

« Eddie peut faire ça. »