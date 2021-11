Jack Wishere révèle une chose qu’Eddie Howe déteste à l’entraînement à laquelle les joueurs de Newcastle devront s’habituer très rapidement

Les joueurs de Newcastle s’habituent à un nouveau manager en formation et seront impatients d’impressionner.

Eddie Howe a été nommé remplaçant de Steve Bruce cette semaine et a commencé à travailler dans son premier emploi depuis son départ de Bournemouth en 2020.

Il existe un moyen garanti de bouleverser le nouveau patron des Magpies, Eddie Howe

Jonjo Shelvey devra trouver un nouvel endroit pour s’asseoir une fois que Howe se sera présenté

L’ancien manager de Bournemouth a signé un contrat jusqu’en 2024 et devient le premier accord majeur pour Newcastle depuis leur rachat par le Fonds d’investissement public saoudien.

Howe aura désormais la pause internationale pour travailler avec sa nouvelle équipe alors qu’ils tentent de s’échapper de la zone de relégation, et ses joueurs devront être en alerte rouge pour l’un des animaux de compagnie de 43 ans.

Le spécialiste de talkSPORT Jack Wilshere a joué pour Howe à Bournemouth au cours de la saison 2016/17 et a rapidement découvert la seule chose que vous ne pouvez pas faire à l’entraînement.

Lors d’une discussion avec l’animateur de talkSPORT Darren Bent, le couple a expliqué à quel point Fabio Capello était strict en tant que patron de l’Angleterre, interdisant aux joueurs de porter des shorts en dehors de l’entraînement ou de s’asseoir sur des ballons.

« J’ai eu quelques managers comme ça », se souvient Wilshere. « Eddie Howe était comme ça, ne te laisserait pas t’asseoir sur un ballon de football. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la règle était en place, Wilshere a déclaré: « Je ne sais pas vraiment, je me souviens de mon premier jour où je me suis assis sur un ballon et les gars étaient comme » lève-toi, lève-toi, lève-toi!’

« Je me suis dit : « pourquoi ? » et ils étaient comme, ‘vous n’êtes pas autorisé à le faire !’”

Un spectacle que vous ne verrez plus lors des séances d’entraînement de Newcastle

Malgré sa maladresse du premier jour, Wilshere a apprécié son temps sous Howe, aidant à atteindre la neuvième place de la ligue la plus élevée de tous les temps pendant son prêt.

Et l’ancienne star d’Arsenal a donné son approbation à la nouvelle arrivée de la Premier League, affirmant que Howe a ce qu’il faut pour redresser Newcastle.

« J’ai travaillé avec lui dans un club que je vois maintenant être assez similaire à Newcastle – pas en termes de taille du club, mais en termes de joueurs », a déclaré Wilshere.

« Newcastle a quelques anciens joueurs de Bournemouth et c’est ce que fait Eddie, il tire le meilleur parti de ces types de joueurs, les fait avancer et il met les fans de côté.

« C’est un super manager.

Wilshere a travaillé sous Howe à Bournemouth et a évité de justesse sa colère, mais a soutenu le manager pour renverser la vapeur à St James ‘Park

«Je pense qu’il mérite une chance. S’il entre et s’en sort très bien, dans quelques années, ils pourraient se classer parmi les six premiers, ce que je pense qu’il peut faire.

« Quand j’ai joué sous lui à Bournemouth, nous avions sans doute une équipe pire et nous avons terminé neuvième, donc il peut certainement le faire.

« C’est à lui de décider quand il a la chance de les faire passer au niveau supérieur. »

La prise de contrôle de Newcastle de 305 millions de livres sterling, soutenue par l’Arabie saoudite, ferait du club le plus riche du monde, le prince héritier Mohammad Bin Salman possédant une valeur nette d’environ 320 milliards de livres sterling.

L’équipe sous-performante des Magpies devra impressionner s’ils veulent rester au milieu d’un nouvel afflux de nouveaux joueurs, avec les conseils de Wilshere un moyen infaillible d’éviter de contrarier leur nouveau patron dès le début.