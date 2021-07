Jackass 4 a un titre officiel et c’est parfait

in

Certains films représentent la continuation d’une époque que l’on pensait depuis longtemps révolue. Ces films sont généralement appelés «legacyquels», car ils continuent l’histoire commencée il y a longtemps et présumée terminée. Le film que nous en sommes venus à appeler Jackass 4 compte techniquement comme l’un de ces types de films, et cet héritage de Johnny Knoxville a un titre digne d’un quatrième volet, ainsi qu’un retour tant attendu. Distingués lecteurs, Jackass 4 est sorti et Jackass Forever est officiellement le titre.