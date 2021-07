Jackass 4 a utilisé un champion poids lourd de l’UFC pour frapper les gens dans les noix. Comme si tu étais surpris

par Mike Adams, Natural News : Dans ce qui pourrait être l’une des manœuvres tactiques les plus dévastatrices de l’histoire de l’Amérique, le président Trump a réussi à rassembler jusqu’à 124 millions de démocrates pour qu’ils prennent des «vaccins Trump» liés à l’infertilité, aux troubles auto-immuns et à l’augmentation des décès. Nous discuterons ci-dessous des implications […] More