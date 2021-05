On pourrait espérer que Bam Margera et sa famille Jackass pourraient être en mesure de réparer les clôtures, afin qu’il puisse peut-être revenir d’une manière ou d’une autre à Jackass 4. Mais compte tenu de la sortie du film en octobre, et à quel point le relation semble entre tous impliqués, cela ne semble pas probable. Quoi qu’il arrive, Jackass 4 devrait être dans les salles de cinéma pour épater le public avec des actes de blessure corporelle et des sottises divertissantes, le 22 octobre.