Jackass 4: date de sortie, distribution et autres choses que nous savons sur le film de Johnny Knoxville

in

Jackass 4 comprend le “coup de taureau le plus intense” que Johnny Knoxville ait jamais pris

Johnny Knoxville a une longue et douloureuse histoire avec les taureaux, ayant été écorché, piétiné et projeté en l’air par plusieurs animaux au fil des ans, il est donc tout à fait normal que Jackass 4 (son dernier film Jackass) présente ce qu’il a appelé le ” le coup de taureau le plus intense qu’il ait jamais pris, tout en parlant avec GQ en mai 2021. En parlant du film à venir, Knoxville a expliqué que la scène l’impliquait de monter un spectacle de magie pour un taureau qui l’a ensuite jeté en l’air, tournant plusieurs fois dans l’air.

Plus tard dans le profil, la co-vedette Steve-O a décrit la cascade et la chute de Johnny Knoxville au sol comme quelque chose qu’il ne verra jamais. Knoxville a ensuite été emmené à l’hôpital où il a été soigné pour une côte cassée, un poignet cassé, une commotion cérébrale et une hémorragie au cerveau.