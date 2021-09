Jackbox Party Pack 8 va changer cet automne

Le Jackbox Party Pack 8 est presque là, et comment ça, vous ne saviez pas qu’il y en avait déjà huit ?

Les collections de mini-jeux à succès sont un pilier des groupes d’amis férus de jeux depuis que Jackbox s’est éloigné de leur “Tu ne connais pas Jacques” les jeux-questionnaires dans une gamme plus large d’offres, et JPP8 fait suite au Party Pack 7 qui plaira à tous.

Cinq nouveaux jeux, dont une version réinventée d’un classique, ont été intégrés au Party Pack 8 :

Travail Travail : Un jeu d’entretien tordu où vous utilisez les réponses des autres joueurs pour marquer le travail. Qui savait que trouver un travail pouvait être amusant ET chaotique ? (3-10 joueurs)

La mine de sondage : Le tout premier jeu d’équipe en tête-à-tête de Jackbox ! Piégé dans une mine magique sans issue, essayez de classer correctement les opinions des sondages de votre groupe et échappez-vous. (2-10 joueurs)

Dessiné : Animer : Cette nouvelle version passionnante du classique Drawful présente des gifs animés que vous pouvez créer. Attention à ces leurres délicats ! (3-10 joueurs)

La roue des proportions énormes : Le jeu ultime de trivia et de hasard. Tout le monde n’aime-t-il pas un jeu avec un rouet géant et brillant ? (4-8 joueurs)

Armes dégainées : Le jeu où la confiance est inexistante. Pouvez-vous cacher vos meurtres tout en résolvant d’autres ? Préparez-vous à pointer ces doigts parce que tout le monde, sauf vous, l’a fait ! (4-8 joueurs)



Nous sommes extrêmement intrigués/intimidés par le Drawful de style gif, et honnêtement, tout jeu Jackbox qui implique des meurtres (Trivia Murder Party, Push The Button) est un ajout bienvenu.

Jackbox Party Pack 8 arrivera sur Nintendo Switch, PC et autres consoles le 14 octobre.

Allez-vous acheter le nouveau Party Pack ? Quel jeu vous intrigue le plus ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!