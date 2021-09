Jackery Explorer 1000 vs Jackery Explorer 1500 : Lequel devriez-vous acheter ?

Un grand garçon

Générateur solaire Jackery Explorer 1000

Le plus grand garçon

Générateur solaire Jackery Explorer 1500

L’ensemble Explorer 1000 de Jackery, a tout ce dont vous avez besoin pour garder votre technologie essentielle alimentée où que vous choisissiez de sortir. Sur la plage, au camping ou partout où vous pouvez penser à l’utiliser, les panneaux solaires maintiendront votre générateur alimenté toute la journée et la batterie le maintiendra alimenté toute la nuit.

Avantages

Huit sorties Les panneaux solaires ont des sorties USB-C Plus léger et plus petit que le 1500

Les inconvénients

Impossible d’utiliser les panneaux solaires 200W

L’Explorer 1500 n’est pas à prendre à la légère, ni léger. Ce géant peut alimenter des appareils électroménagers comme des réfrigérateurs en cas de panne de courant, et les quatre panneaux solaires géants vous permettent de le recharger complètement en seulement cinq heures. Il est toujours prêt à servir.

Avantages

Grande autonomie de la batterie Charge à grande vitesse grâce à quatre panneaux solaires Peut alimenter les appareils ménagers

Les inconvénients

Seulement sept ports Vraiment lourd

Lorsque l’on compare l’Explorer 1000 et le 1500 face à face, nous devons réfléchir à ce que pourrait être votre cas d’utilisation. Si vous aimez voyager à travers le pays dans votre petit camping-car, ou si vous aimez vous installer pour une semaine de camping, alors le 1500 est tout ce dont vous aurez besoin. Il peut alimenter votre plaque chauffante, votre réfrigérateur, même une mini unité de climatisation pendant une période de temps décente, et pendant tout ce temps – tant que vous avez les cellules solaires branchées – vous générerez toujours plus d’énergie pour le garder chargé .

Pendant ce temps, le 1000 est parfait pour les week-ends et les excursions d’une journée. Les panneaux solaires et le générateur sont beaucoup plus légers, ce qui facilite les déplacements lorsque vous organisez une fête sur la plage ou installez la tente pour une nuit ou deux. J’adore le fait que les panneaux du 1000 – SolarSaga 100s – aient leurs propres ports USB-C et USB-A – quelque chose qui manque au SolarSaga 200 sur le 1500 – ce qui permet d’en prendre un pour un court voyage à la plage sans jamais besoin de la batterie. Je trouve que le 1000 est le produit le plus polyvalent et le plus utile en raison de son poids et de sa taille comparativement légers.

Jackery Explorer 1000 : un équilibre entre coût et convivialité

La génération solaire est souvent subjective, et vivre sous le soleil du sud de la Californie signifie que j’obtiens de meilleurs résultats que la plupart. Les cellules solaires de l’Explorer 1000 sont des cellules de 100 watts et sont considérablement plus faciles à déplacer lorsque le soleil se déplace que les cellules géantes de 200 watts sur le 1500. Alors que la capacité du 1000 est inférieure à 1500 – vous l’aurez deviné, un est de 1 000 Wh et l’autre de 1 500 Wh – Les 500 Wh ajoutés ne sont pas un facteur décisif si vous utilisez le générateur pour des trajets plus courts. Sa portabilité compense le déficit de puissance dans de nombreuses situations. La quantité de stockage n’est pas toujours un facteur non plus, car les cellules solaires empêchent le générateur de mourir vraiment en premier lieu. Si vous êtes dans un camping et que vous avez installé les cellules solaires au bon endroit, vous pouvez facilement alimenter un mini-réfrigérateur ou tous vos ordinateurs portables et téléphones sans vraiment puiser dans la batterie.

Explorer 1000 Explorer 1500 Capacité 1002Wh 1534Wh Technologie de batterie Lithium-ion Lithium-ion Poids 22,04 livres (10kg) 35,2 livres (15,5kg) Sortie CA 110VAC, 60Hz, 1000W (2000W Surge) 110VAC, 60Hz, 1800W (3600W Peak) Sortie CC 1x 2.4a USB-A, 1x Quick Charge 3.0 USB-A, 1x USB-C (PD60W), 1x prise voiture 1x 2.4a USB-A, 1x Quick Charge 3.0 USB-A, 2x USB-C (PD60W), 1x voiture prise de courant Temps de recharge solaire max 8 heures 5 heures Nombre max de panneaux solaires 2x 100W 4x 100W ou 2x 200W Adaptateur secteur temps de charge 7 heures 6 heures

Le port USB-A supplémentaire et le port haute puissance (HPP) pour les cellules solaires s’ajoutent à la polyvalence de l’Explorer 1000. Cela lui donne un avantage sur le 1500 car vous pouvez alimenter des appareils plus modernes et utiliser des cellules solaires tierces. L’une des principales utilisations d’un générateur comme celui-ci est de pouvoir charger vos ordinateurs portables, téléphones et même des blocs d’alimentation USB-C portables pour la randonnée, et tous ont besoin d’un port USB pour fonctionner. Cela semble être une erreur d’en enlever un au 1500.

Jackery Explorer 1500 : quand vous avez besoin de toute la puissance

Lorsque vous comparez l’Explorer 1000 à l’Explorer 1500, vous devez vous demander : « les 500 Wh supplémentaires valent-ils la différence de prix de 1 000 $ ou plus » ? Obtenir 50% plus de puissance d’un générateur comme celui-ci ouvrira des opportunités que le 1000 ne peut tout simplement pas offrir. Alors que le 1000, couplé aux cellules solaires, est excellent, le 1500 est un générateur capable même sans les cellules solaires et peut être utilisé pour alimenter des appareils indépendamment selon les besoins. Ce tableau pratique vous donne un exemple parfait de pourquoi vous voudriez la puissance supplémentaire. Si vous allez camper dans les bois ombragés pendant une semaine, la différence entre ces chiffres fait de l’Explorer 1500 un achat plus attrayant.

Explorer 1000 Explorer 1500 Téléphone portable 100 charges 150 charges Ordinateur portable 8 charges 12 charges Mini glacière 17 heures 21 heures Grill électrique 50 minutes 1 heure 15 minutes Mixeur 13 heures 19 heures Cafetière 1 heure 28 minutes 2 heures 10 minutes

L’Explorer 1500 a la capacité d’alimenter des appareils de grande taille comme un réfrigérateur domestique ou même une voiture Tesla, même si vous n’allez pas en parcourir beaucoup de kilomètres. Cela pourrait vous amener à un compresseur à la rigueur, cependant! Être capable d’alimenter les appareils ménagers rend l’Explorer 1500 particulièrement utile si vous vivez dans un endroit où les coupures de courant sont fréquentes. J’ai passé huit heures sans électricité en juillet, et l’Explore 1500 a alimenté mon réfrigérateur domestique tout le temps, ce qui m’a permis d’économiser des centaines de dollars en gaspillage alimentaire. Il a même alimenté un ventilateur pour me garder au frais. L’Explorer 1000 n’a pas la charge de pointe pour alimenter un réfrigérateur pleine grandeur, il n’est donc pas aussi utile à la maison que le 1500.

Jackery Explorer 1000 vs Jackery Explorer 1500 : Lequel devriez-vous acheter ?

Bien que je pense que l’Explorer 1000 est le grand gagnant, je sais que parfois la puissance passe avant tout. Pour presque toutes les situations, le 1000 est idéal. Qu’il s’agisse de camping, de vacances en camping-car ou simplement d’alimenter tous vos téléphones lors d’une fête sur la plage, le 1000 et ses cellules solaires sont à la hauteur du défi.

Si vous êtes sérieux au sujet de votre camping, cependant, et que vous voulez être loin du réseau pendant des semaines, disposer de 500 Wh supplémentaires de l’Explorer 1500 peut s’avérer utile. C’est juste un peu trop volumineux pour en faire mon premier choix.

Pour mon cas d’utilisation – le week-end occasionnel de camping, les fêtes dans la cour, ainsi que les excursions d’une journée au lac – l’Explorer 1000 me convient parfaitement.

Le rêve d’un campeur

Générateur solaire Jackery Explorer 1000

Mon générateur préféré

L’Explorer 1000 est le meilleur mélange de facilité d’utilisation et de capacité énergétique que vous puissiez acheter. Bien qu’il soit lourd, il est toujours gérable dans un camping. Les panneaux solaires peuvent même être utilisés indépendamment pour de courts trajets à la plage.

Parfait pour les coupures de courant

Générateur solaire Jackery Explorer 1500

Une centrale électrique

Si vous voulez vraiment avoir accès à beaucoup d’énergie lorsque vous n’avez pas d’alimentation principale, alors l’ensemble Explorer 1500 est le choix qu’il vous faut. Avec deux panneaux solaires de 200W, ce générateur semble impossible à vider.

