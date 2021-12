Jackie Cushman : bagues de la liberté | CDN

Il existe une allégorie amérindienne dans laquelle un homme raconte à son petit-fils qu’il y a deux loups en chacun de nous qui se battent pour nos âmes. L’un est mauvais ; l’autre est bon. Le méchant loup incarne des vices tels que l’apitoiement sur soi, le ressentiment, la colère, l’orgueil, la cupidité, l’envie et le mensonge. Le bon loup incarne des vertus telles que l’amour, la patience, l’humilité, l’espoir, la vérité et la compassion. Lorsqu’on lui demande quel loup gagne, le grand-père répond : « Celui que vous nourrissez. »

La morale de l’histoire est que ce sur quoi nous nous concentrons – ce à quoi nous prêtons attention – grandit. Ce à quoi nous ne prêtons pas attention finit par rétrécir et devient moins important. Le fait est que la perspective compte.

Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur le fait que votre lit n’est pas fait parfaitement et devenir aggravé, ou vous pouvez vous concentrer sur le fait que vous avez un lit dans lequel vous allonger en toute sécurité la nuit et être reconnaissant. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas essayer de faire votre lit plus proprement, mais lorsque vous vous acquittez de cette tâche, vous êtes simultanément reconnaissant d’avoir un lit.

Ce changement de perspective peut être utile non seulement lorsqu’on pense aux lits, mais aussi lorsqu’on pense à la citoyenneté. De nombreux Américains disent à quel point notre pays est horrible et combien il a de défauts. Sans aucun doute, nous avons des défauts, mais nous avons aussi de quoi être fiers. En adoptant une perspective plus large et en changeant d’orientation, nous pourrions nourrir un loup différent.

Par exemple, lundi dernier, Enes Kanter, un joueur de basket-ball des Boston Celtics, est devenu citoyen américain et a changé son nom pour Enes Kanter Freedom. « Je suis fier d’être américain. La plus grande nation du monde », a-t-il tweeté. « Le pays des libres et la patrie des braves. » Bien que je sois certain que Freedom comprend que la nôtre n’est pas une nation parfaite, il croit également, sur la base de son expérience, que nous sommes la meilleure nation sur terre.

Freedom est né en Suisse alors que son père étudiait à la faculté de médecine de Zurich, mais lui et sa famille sont retournés dans leur Turquie natale quand il était enfant. Au lycée, il a déménagé aux États-Unis pour jouer au basket. Son expérience de grandir en Turquie lui a laissé comprendre qu’une personne là-bas pourrait être emprisonnée pour avoir critiqué les dirigeants du pays.

À la liberté, notre pays offre un changement bienvenu – et la possibilité de s’exprimer librement. Il a changé son nom de famille en Freedom en hommage aux libertés que notre pays offre – des libertés que d’autres n’ont pas.

« J’attends ce moment depuis le jour où je suis entré en Amérique », a-t-il déclaré après l’entraînement le 30 novembre. « Certainement l’un des moments les plus inoubliables – peut-être le moment le plus inoubliable de ma vie. »

Freedom a critiqué le gouvernement turc et le président Recep Tayyip Erdogan dans le passé. En 2017, selon Freedom, il a vu son passeport révoqué par la Turquie et a été placé par le gouvernement turc sur une liste de surveillance d’Interpol.

Freedom dit aussi ouvertement que les joueurs ont besoin de comprendre les réalités politiques plus larges de leurs contrats de parrainage. « Les joueurs doivent faire leurs recherches et ils doivent s’instruire avant de mettre leur signature sur le papier et de signer cela comme des accords à vie et des trucs », a déclaré Freedom.

« Tout le monde sait ce que je pense de certains des sponsors que nous avons. Comme, Nike, pour moi, la plus grande entreprise hypocrite là-bas », a déclaré Freedom. « De toute évidence, ils utilisent ces joueurs pour devenir le visage (de Nike) comme Cristiano Ronaldo pour le football, LeBron (James) pour le basket-ball et certains des autres athlètes, mais ils deviennent des marionnettes. J’ai l’impression que nous devons faire attention à ce que nous portons car chaque fois que vous mettez ces articles sur vos pieds ou sur votre dos, il y a tellement de sang et de sueur et tellement d’oppression sur ces articles, alors soyez prudent.

D’accord avec lui ou non, Freedom a le droit de s’exprimer librement aux États-Unis, et il le fait. Il comprend également que nous sommes le pays le plus libre du monde et se considère béni de vivre ici.

Si seulement tous les Américains ressentaient la même chose : chanceux d’être Américains. Cela ne signifierait pas que notre pays est parfait ou que nous ne devrions pas nous améliorer, mais cela signifierait que nous nous sentirions plus reconnaissants et reconnaissants alors que nous travaillons pour l’améliorer. Ce changement d’orientation à lui seul rendrait nos actions plus gentilles, plus douces et plus aimantes. Tout comme le bon loup.

Copyright 2021 Creators.com

