Jackie Cushman : Les étudiants pourraient utiliser un cours sur la façon de séparer les faits de la fiction

Cette semaine, je suis tombé sur un tweet récent d’ESPN : « L’année dernière, un nœud coulant a été trouvé dans le stand de Bubba Wallace au Talladega Superspeedway. Le lendemain, la communauté NASCAR se tenait avec lui dans l’unité… » Ce que ESPN n’a pas mentionné dans le tweet, c’est que l’enquête du FBI sur l’événement a révélé que le nœud coulant supposé était une corde de traction de garage qui avait été placée là des mois auparavant – longtemps avant que Wallace ne soit affecté au garage. Ce n’était pas un nœud coulant qui visait Wallace mais un moyen d’attraper une corde et de tirer plus facilement. Le tweet est trompeur et dangereux – trompeur car il ne contient pas toutes les informations pertinentes, et dangereux car il favorise la peur et la polarisation dans notre pays.

La semaine dernière, l’acteur Jussie Smollett a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation de conduite désordonnée. Pour ceux qui se souviennent juste avant la pandémie, Smollett a affirmé en janvier 2019 qu’il avait été victime d’un crime haineux. Le tollé a été immédiat et de nombreux observateurs ont condamné non seulement les auteurs présumés, mais aussi le président de l’époque, Donald Trump et ses partisans, sur la base de leur conviction sous-jacente que Trump et ses partisans avaient créé un environnement qui a rendu une telle attaque possible. Plus tard, il est apparu que le prétendu crime de haine avait été mis en scène par Smollett lui-même.

Ce ne sont que deux exemples de reportages rapides mais inexacts. Ils m’ont fait me demander quels pourraient être les résultats de la diffusion d’histoires inexactes – en particulier pour les étudiants, qui n’ont pas des décennies d’expérience pour séparer les faits de la fiction.

Un récent sondage national mené par Generation Lab (réalisé du 18 au 22 novembre auprès de 850 étudiants, +/- 3,4 points) révèle que plus de la moitié des femmes et des démocrates ne sortiraient pas avec quelqu’un qui soutiendrait le candidat présidentiel adverse, tandis qu’environ un – un tiers des femmes et des démocrates ne seraient pas amis avec quelqu’un qui l’a fait. Ils préjugent de la personne en fonction de qui ils ont soutenu pour le président sans connaître la personne en tant que personne. En termes simples, il semble que certains pensent que si vous êtes d’accord avec moi, vous êtes une bonne personne, mais si vous n’êtes pas d’accord avec moi, vous êtes une mauvaise personne.

Dans le sondage, les démocrates étaient plus de deux fois plus susceptibles que les républicains de dire qu’ils ne sortiraient pas avec quelqu’un qui soutenait le candidat présidentiel du parti adverse et sept fois plus susceptibles de ne pas se lier d’amitié avec quelqu’un du parti politique opposé.

Lorsqu’on lui a demandé : « Voulez-vous sortir avec quelqu’un qui a voté pour le candidat à la présidentielle adverse ? » la moitié a répondu « certainement » (18 %) ou « probablement » (32 %), tandis que l’autre moitié a répondu « probablement pas » (32 %) ou « certainement pas » (18 %).

Les femmes étaient plus susceptibles de répondre « probablement pas » (36 %) ou « certainement pas » (24 %) que les hommes (25 % et 8 %, respectivement). Les démocrates étaient plus de deux fois plus susceptibles que les républicains de répondre qu’ils ne sortiraient pas avec quelqu’un qui soutenait le candidat du parti adverse (« probablement pas » à 41 % ; « certainement pas » à 30 %) que les républicains (24 % et 7 %, respectivement ).

Lorsqu’on lui a demandé : « Seriez-vous ami avec quelqu’un qui a voté pour le candidat présidentiel adverse ? la réponse globale était « certainement » (41 %) ou « probablement » (36 %), tandis que moins d’un tiers ont répondu « probablement pas » (17 %) ou « certainement pas » (6 %). Les femmes étaient plus susceptibles de répondre « probablement pas » (23 %) ou « certainement pas » (7 %) que les hommes, qui ont répondu « probablement pas » (7 %) et « certainement pas » (4 %).

Les répondants démocrates étaient sept fois plus susceptibles de dire qu’ils ne se lieraient pas d’amitié avec quelqu’un qui soutenait Trump (« probablement pas » à 27 % ; « certainement pas » à 10 %) que les républicains (« probablement pas » à 5 % ; « certainement pas » à 0%).

Mon point à retenir est le suivant : alors que les électeurs démocrates peuvent parler d’accepter les autres, la réalité est que leur volonté d’accepter les autres dépend du partage de leurs croyances par les autres. Ceci est dangereux et peut créer un environnement encore plus polarisant. On ne peut qu’espérer qu’à mesure que les étudiants obtiennent leur diplôme et intègrent le marché du travail, ils seront obligés d’interagir avec une variété de personnes de toutes sortes de milieux. Ce faisant, ils pourraient se rendre compte que les membres des autres partis sont simplement des personnes qui devraient être jugées individuellement au lieu d’être préjugées en fonction du groupe auquel elles appartiennent.

