La star de Real Housewives of New Jersey, Jackie Goldschneider, est passée par l’essoreuse au cours de la saison 11 de la série Bravo. Une grande partie de cela était due à une querelle qu’elle avait avec la co-star Teresa Giudice. En discutant avec PopCulture.com, Goldschneider a révélé qu’elle avait presque dit au revoir à la franchise bien-aimée pour de bon au milieu du drame.

Les fans se souviendront que pendant la saison 11, Giudice a dit à ses co-stars que le mari de Goldschneider, Evan, la trompait. Les choses entre les deux femmes au foyer sont devenues sérieuses plus tard lorsque Goldschneider a confronté Giudice au sujet de la propagation de la rumeur sans même l’informer de la situation. Alors que les stars de la réalité ont pu se réconcilier lors des retrouvailles, Goldschneider n’a pas participé au voyage des acteurs à Lake George et a vécu une relation glaciale avec Giudice pendant une grande partie de la saison. Goldschneider a déclaré à PopCulture.com qu’en raison de tout le drame qui entourait sa famille, elle envisageait sérieusement de quitter la série.

« Quand ils sont allés à Lake George, c’était très grave [her consideration to leaving the show] », a déclaré Goldschneider en partageant comment sa routine de soins de la peau s’est améliorée depuis l’incorporation des produits Neolastin. » En fait, je pensais que je me ferais probablement couper quand ils se rendraient au lac George sans moi, et j’étais préparé pour cela. Donc, j’étais très reconnaissant que cela n’ait pas été le cas. Je pense que je l’aurais regretté. Mais, je savais qu’en aucun cas je n’allais faire ce voyage quand Teresa était dans cet état. famille.

« Je n’ai jamais souscrit à quelque chose qui puisse vraiment blesser ma famille », a-t-elle poursuivi. « Et pour moi, ça n’en valait pas la peine. » Heureusement, Goldschneider est dans un bien meilleur endroit aujourd’hui. Elle a expliqué qu’elle a pu aller de l’avant après que son mari ait pardonné à Giudice d’avoir répandu des rumeurs à son sujet. Quant à la façon dont elle et Evan se portent aujourd’hui après tout le drame, Goldschneider a déclaré qu’ils étaient « meilleurs que jamais ».

Les fans pourront voir comment Goldschneider gère les conséquences de cette querelle au cours de la saison 12, qui, selon elle, pourrait être diffusée aux alentours de « février ». La personnalité de Bravo a taquiné la saison 12 en partageant comment elle rivalise même avec les moments les plus emblématiques des saisons passées. « J’ai hâte que tout le monde le voit. C’est tellement bon », a déclaré la star du RHONJ. « Et j’aime en faire partie. Et j’aime tellement mon scénario cette saison. J’ai hâte que vous le voyiez. J’aimerais pouvoir en parler davantage. Mais je suis tellement reconnaissant d’être toujours une partie de celui-ci. J’aime être une femme au foyer. J’espère être une femme au foyer beaucoup plus longtemps. «