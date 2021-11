Jackie Groenen Blessure Coup pour Manchester United Women

Manchester United Women a confirmé une blessure aux ischio-jambiers du milieu de terrain néerlandais Jackie Groenen.

Groenen était récemment parti en mission internationale avec les Pays-Bas.

Les femmes de Manchester United confirment la blessure de Jackie Groenen

L’absence toujours présente de Groenen sera une perte mais aussi une opportunité

Jackie Groenen a participé aux cinq matches de la Super League féminine de Manchester United jusqu’à présent cette saison et l’a fait tout au long des 22 matchs en 2020/21.

Elle est également une habituée du service international, c’est là qu’elle s’est blessée.

Avant le match contre Tottenham Hotspur Women le dimanche 7 novembre, le patron de Manchester United Women, Marc Skinner, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous avons Jackie qui est revenue avec un léger problème aux ischio-jambiers de la période internationale.

«Nous faisons nos évaluations sur elle, donc elle sera hors de ce match ce week-end.

« Nous n’allons pas y mettre de délai car cela pourrait être plus tôt (ou) plus tard, cela dépend simplement de la façon dont elle réagit au traitement. »

La blessure de Groenen offre une fenêtre d’opportunité à la signature estivale de Vilde Boe Risa et du milieu de terrain gallois Hayley Ladd pour en faire davantage. Ladd en particulier a été beaucoup moins dans la formation de départ qu’elle n’en avait l’habitude après la nomination de Skinner à la direction. Boe Risa est entré et sorti du onze avec les habitués de Lucy Staniforth et Katie Zelem.

Un gros mois à venir pour United

Manchester United est confronté à un mois de novembre délicat qui commence par un voyage au domicile de Tottenham Hotspur au Hive Stadium dimanche, puis un voyage dans l’équipe d’Everton de Jean-Luc Vasseur – l’ancien patron de Lyon a eu un début de vie positif en tant que The Toffees manager en milieu de semaine, battant Leicester City 3-1 – avant d’accueillir Manchester City en Coupe Conti et les leaders de la ligue Arsenal, qui connaissent un début de saison sensationnel sous Jonas Eidevall.

United occupe la quatrième place de la Super League, à cinq points du sommet, remportant trois de ses matchs, un nul et un perdant.

Les Red Devils cherchent à retrouver le chemin de la victoire après des matchs nuls consécutifs 2-2 contre Manchester City et Durham – cependant, ils ont battu Durham aux tirs au but en Coupe Conti.

Avant cela, ils ont rebondi après une défaite 6-1 contre Chelsea avec une victoire 2-0 à Birmingham City.

Ella Toone a été dans une forme remarquable cette campagne, marquant deux buts et fournissant quatre passes décisives en cinq matches de championnat. Elle a également joué pour England Women, marquant son premier tour du chapeau senior contre la Lettonie le 26 octobre.

Photo principale

Intégrer à partir de .