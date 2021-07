Jackie Mason, comédien légendaire et ancien des Simpsons, décédé à 93 ans

Le comédien légendaire Jackie Mason, transformant son ancienne vie de rabbin en une carrière de comédien avant un succès hollywoodien, est décédé. Selon le New York Times, la mort de Mason a été confirmée par son avocat Raoul Felder, décédé dans un hôpital anonyme de Manhattan. Il avait 93 ans.

La comédie de Mason a été mise en évidence par son discours, son accent yiddish épais et son style de “ceinture de bortsch” de Catskills qui peut être familier aux fans de Marvelous Mrs. Maisel. Ses one-man shows à Broadway dans les années 1980 ont contribué à donner à Mason un public plus large, tandis que sa présence et sa voix sont probablement plus familières aux fans de Mel Brooks et des Simpsons.

La nécrologie du New York Times partage quelques lignes emblématiques de l’acte de Mason. “J’avais l’habitude d’être si gêné que lorsque j’assistais à un match de football, chaque fois que les joueurs se réunissaient, je pensais qu’ils parlaient de moi”, lit-on dans une citation. Cela montre également comment Mason n’a pas pu se détourner de son origine juive, en l’utilisant tout au long de sa carrière.

“Mon humour – c’est un homme dans une conversation, qui vous fait remarquer des choses”, a déclaré Mason au New York Times en 1988. “Il n’est pas meilleur que vous, c’est juste un autre gars. Je vois la vie avec amour – je suis votre frère là-haut, mais si je vois que vous vous ridiculisez, je vous dois de vous le faire remarquer.”

Le début de la carrière de Mason a débuté après la mort de son père en 1959, jusqu’à une nuit fatidique à Los Angeles en 1960, lorsqu’il a été recommandé à Steve Allen pour son émission de télévision. Mason était un habitué des débuts de la télévision, était un numéro de club populaire et a sorti deux albums. Mais un moment négatif entre lui et Ed Sullivan lors d’une apparition dans l’émission de l’animateur a conduit à une baisse de carrière. Sullivan a annulé un contrat pour jouer dans l’émission et a refusé son salaire, laissant Mason poursuivre et gagner dans une affaire judiciaire ultérieure. La paire s’est finalement maquillée, mais la querelle était un poison de carrière.

“Les gens ont commencé à penser que j’étais une sorte de maniaque malade”, a déclaré Mason dans une interview avec Look. “Il a fallu 20 ans pour surmonter ce qui s’est passé en une minute.” Le New York Times met en lumière une partie de la malchance de Mason après l’incident de Sullivan, notamment un coup de feu tiré dans sa chambre d’hôtel après des blagues sur l’âge de Frank Sinatra par rapport à sa femme Mia Farrow en 1966.

Mason a renversé sa carrière avec une série de one-man shows à succès. Il a également joué quelques rôles dans des films comme The Jerk et l’histoire du monde de Mel Brooks, partie I. Il a également joué le rôle principal dans la suite douteuse de Caddyshack, reprenant Rodney Dangerfield au dernier moment.

La plupart des fans se souviendront de lui pour son rôle de père de Krusty le clown, le rabbin Human Krustofski. Mason jouera le rôle de 1991 à 2019, remportant une nomination aux Emmy en cours de route. Il a continué à bien travailler dans le nouveau millénaire, faisant plus récemment la une des journaux avec son soutien à Donald Trump en 2016.