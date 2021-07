Jackie Mason est décédée à 93 ans

Jackie Mason, le comédien croustillant, intransigeant et endurant qui a été oint dans la culture pop par “Les Simpsons”, est décédé.

Jackie est décédée samedi à l’hôpital Mount Sinai de New York. Son ami de longue date Raoul Felder, raconte TMZ… Jackie était hospitalisée depuis plus de 3 semaines… admise pour une inflammation des poumons. Il a connu plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années.

La carrière de comédien de Mason s’étend sur 60 ans, avec d’énormes succès ainsi que de très grosses bosses en cours de route.

Sa grande percée est survenue en 1960, lorsqu’il est apparu dans “The Steve Allen Show” et a tué. Cela a conduit à d’énormes réservations dans divers clubs et à des apparitions régulières à la télévision, y compris “The Ed Sullivan Show” où il est apparu 12 fois … et puis, la catastrophe a frappé. En 1964, Mason était dans l’émission en direct de Sullivan, mais il a été partiellement préempté par un discours du président de l’époque. Lyndon Johnson. Lorsque la programmation régulière a repris, Mason était à mi-chemin de son acte et Sullivan le comptait déjà avec son doigt “1 minute pour aller”. Mason a répondu en regardant les membres du public, en disant “Voici un doigt pour vous, voici un doigt pour vous” … et ainsi de suite.

Il a été endommagé par la suite pendant des années … les propriétaires de clubs ont estimé qu’il était ” grossier et imprévisible “. Mason a déclaré: “Il a fallu 20 ans pour surmonter ce qui s’est passé en 1 minute.”

Et, il y avait plus … dans un spectacle de Vegas 1966, Mason s’est moqué Frank Sinatrale mariage de jeune Mia Farrow — “Frank trempe son dentier et Mia brosse son appareil dentaire.” Au fil de l’histoire… un homme armé a tiré une balle dans la chambre d’hôtel de Mason.

La comédie de Mason était parfois hilarante… surtout lorsqu’il se plaignait de son doute. Il a plaisanté: “Quand j’assistais à un match de football, chaque fois que les joueurs se réunissaient, je pensais qu’ils parlaient de moi.”

Lire du contenu vidéo

AVRIL 2014

Son plus grand succès est venu en 1986, avec son one-man show “Le monde selon moi!” … qui a fonctionné à Broadway pendant 2 ans et lui a valu un Tony et un Emmy pour la version de HBO de la série.

Le titre de son autobiographie souligne son humour juif : « Jackie, Oy !

Mason était la voix du rabbin Hyman Krustofsky, le père de Krusty le clown, dans “Les Simpson”.

Au moment de sa mort, Mason était entouré de sa femme, Jyll, et ami, Felder.

Il avait 93 ans.

SE DÉCHIRER