Jackie Nava et Barby Juárez : classe, histoire et statistiques

Jackie Nava et Mariana Juárez sont deux des boxeuses les plus titrées, et des références, non seulement dans la boxe mexicaine, mais dans le monde.

Et samedi prochain, ils s’affronteront, à l’Auditorium municipal de Tijuana, à la tête d’une très jolie carte Zanfer qui sera diffusée par Azteca 7, la Casa del Boxeo.

Les voir sur le ring, c’est réaliser un rêve de la boxe féminine mexicaine. Eux-mêmes, la foule de boxeurs, les fans et la télévision demandent ce duel depuis cinq ans, lorsque «Barby» est passé au poids coq et a remporté son troisième championnat du monde dans différentes divisions.

Et ils se retrouveront ce samedi, dans des conditions très équitables.

Ils ont tous les deux 41 ans. Jackie Nava a fait ses débuts en 2001, Mariana Juárez en 1998.

Nava (38-4-4, 16 ko’s) a remporté son premier championnat du monde, le WBA Bantamweight, en mars 2005. Et trois mois plus tard, elle est devenue la première championne du monde WBC de l’histoire, remportant le titre Super Bantamweight en battant à l’Américaine Léona Brown.

Mariana Juárez (55-10-4, 19 ko) a remporté son premier championnat du monde, le Super Fly de la Fédération Internationale de Boxe Féminine, en novembre 2004 en Corée du Sud, en battant la locale In Young Lee.

La « Princesse Azteca » a remporté neuf championnats du monde dans deux divisions, puisqu’elle a été sept fois championne du monde des super poids coq et deux fois championne du monde des poids coq.

Le « Barby » a remporté cinq championnats du monde, mais dans trois divisions. Elle a été championne du monde Fly, Super Fly et Gallo. Entre son titre intérimaire et absolu des poids mouches, il a fait 13 défenses, et del Gallo, 9. Au total, Mariana Juárez a fait 29 combats de championnat du monde, Jackie Nava, 23.

Samedi prochain sera en litige pour la ceinture de diamant WBC, pour laquelle les deux se sont battus, mais aucun n’a pu gagner.

Jackie Nava a disputé la ceinture de diamant Gallo WBC en juillet 2011 et a perdu aux points contre Ana María Torres, à Tuxtla Gutiérrez. Mariana Juárez a disputé la ceinture de diamants WBC Mosca en octobre 2012 et a perdu aux points contre Ava Knight à Mexico.

Ana María « Guerrera » Torres a été la seule rivale commune entre Jackie Nava et Mariana Juiárez.

Nava a affronté la « Guerrera » à deux reprises, faisant match nul puis perdant aux points, les deux combats ont eu lieu en 2011, et le deuxième combat a établi un record d’audience télévisée pour un combat féminin au Mexique. Juárez a affronté la « Guerrera » à trois reprises, perdant d’abord puis faisant match nul au début de leurs carrières respectives, même la « Guerrera » a fait ses débuts contre « Barby ». Les deux combats ont eu lieu en 1999. En 2002, ils se sont de nouveau affrontés et Ana María a de nouveau gagné aux points.

Les statistiques ajoutées entre « Princesa Azteca » et « Barby » sont impressionnantes.

Débutant Jackie en 2001 et Mariana en 1998, ils ont 43 ans d’expérience dans la boxe professionnelle, 115 combats disputés, 93 victoires, 861 rounds, 52 combats de championnat du monde disputés, ils ont mené 46 combats contre des adversaires qui ont été champions du monde et ils ajoutent 14 championnats du monde remportés, dans 5 divisions.

Estas leyendas del boxeo mexicano se enfrentarán este sábado en Tijuana, en una fecha que pasará a la historia como un parteaguas, que marcará un antes y un después, para el boxeo femenil mexicano y cerrando de manera espectacular el mes de la prevención del cáncer de maman.

TABLEAU DE COMPARAISON

JACKIE NAVA CONCEPT MARIANA JUÁREZ

« Princesse Azteca » Surnom « Barby »

38-4-4, 16 KO Record 55-10-4, 19 KO

41 ans 41 ans

Tijuana, Colombie-Britannique Origine Santa rsula, Tlax

46 Combats 69

347 rondes 517

1,60 mt Hauteur 1,67

C’est bon à savoir…

➡ Jackie Nava a remporté 9 championnats du monde, dans deux divisions

➡ Mariana Juárez a remporté 5 championnats du monde, dans 3 divisions

➡ Nava a combattu 5 fois aux États-Unis et 2 fois en Argentine

➡ Juárez a combattu 9 fois aux États-Unis, et une fois en Corée du Sud et en Chine.

La « princesse aztèque » a disputé 23 combats de championnat du monde.

Le « Barby » a disputé 29 combats de championnat du monde.

Jackie a livré 19 combats contre des boxeuses qui ont été championnes du monde.

Mariana a effectué 27 combats contre des boxeurs qui ont été champions du monde, dont 4 en combats préliminaires (4 ou 6 rounds).