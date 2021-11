Jackie Stewart et Felipe Massa prêts à voir Max Verstappen remporter le titre

Jackie Stewart et Felipe Massa aimeraient tous les deux voir Max Verstappen remporter le titre cette année et pensent qu’il le fera.

Avec quatre courses à disputer, les choses s’annoncent bien pour le Taureau rouge pilote, avec lui prenant une avance de 19 points sur Lewis Hamilton au tour suivant, le Grand Prix du Brésil.

S’il parvient à remporter son premier titre, ce sera la première fois qu’un autre pilote que Hamilton remportera le championnat depuis que le Britannique a perdu contre Nico Rosberg en 2016.

Stewart est prêt pour un tel changement et pense que ce serait bon pour le sport.

« Mercedes-Benz fait cela depuis tant d’années maintenant et obtient du succès depuis tant d’années », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Il est temps que nous ayons un changement. Pour tous nos téléspectateurs et tout le monde, nous avons besoin d’un changement. Ce sera seulement un plus grand défi pour Lewis de dépasser à nouveau.

Il s’attend également à ce que le Néerlandais l’emporte, notamment parce qu’il fait partie d’une équipe qui a l’habitude de remporter des titres, même si ce n’est pas particulièrement récemment.

« Je pense que Verstappen va gagner », a-t-il déclaré.

« Je pense que la Red Bull va maintenant, la Honda est évidemment bonne, très bonne, l’équipe sait comment gagner. »

Massa ressent la même chose que l’Écossais, soutenant Verstappen car il n’aime pas voir l’équipe et le pilote gagner tout le temps.

« C’est déjà génial que cette année, il y ait deux équipes qui se battent pour le championnat », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Et si Verstappen gagne, c’est quelqu’un de nouveau, un nom différent. Il mérite le championnat, c’est clair, je n’aime pas toujours voir la même personne gagner.

Max Verstappen gagne cette saison : Imola

Monaco

France

🇦🇹 Styrie

🇦🇹 Autriche

Spa

Zandvoort

États-Unis

Mexico Attrape-le si tu peux #F1 pic.twitter.com/5JUpJbnlxQ – PlanetF1 (@Planet_F1) 8 novembre 2021

Le Brésilien a lui-même affronté Hamilton pour un titre en 2008, s’inclinant dans le dernier tour de la dernière course au Brésil, et bien qu’il pense que Verstappen l’emportera cette fois-ci, il ne décide pas que ce soit un drame plus tardif.

« Nous avons vu que Verstappen a gagné plus », a-t-il déclaré.

« Mais nous savons que le championnat peut se terminer au dernier virage de la dernière course. Nous savons que tout peut changer, peut-être dans une course où quelque chose ne va pas dans la bonne direction pour l’un d’entre eux.

« Nous verrons dans ces dernières courses, mais à mon avis, Verstappen a l’air très bien, avec son état d’esprit, il ne fait pas une seule erreur pendant tout le championnat. Bien sûr, des chutes se sont produites avec Hamilton, mais c’est un combat pour le championnat.

« Je parierais donc sur Verstappen cette fois. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla