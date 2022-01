Jackson 5 Start 1972 avec des tubes à gogo

Peu de groupes ont commencé leur carrière avec autant d’impact que les Jackson 5 réalisés au cours de leurs deux premières années. Après avoir été « découvert », comme l’a fait la presse Motown, par Diana Ross, le groupe familial de Gary, dans l’Indiana, a connu une année 1970 incroyable, atteignant la première place des charts américains avec ses quatre premiers singles. Viennent ensuite deux No.2 et deux autres hits du Top 20. Plus que suffisant, donc, pour leur premier album de compilation. Greatest Hits a fait ses débuts dans les charts le 1er janvier 1972.

La collection a commencé avec leurs deux premiers hit-parades, « Je veux que tu reviennes » et « ABC ». Bien que ce ne soit pas chronologique dans sa liste de chansons, il présentait tous leurs huit premiers succès – neuf, en fait, si vous incluez « I Found That Girl », qui figurait dans les charts en tant que double face A avec leur troisième N° 1, « L’amour que vous sauvez ».

Le quatrième single de cette série était également inclus, « I’ll Be There »; les singles n°2 « Mama’s Pearl » et « Never Can Say Goodbye » ; et le relatif » raté » » Peut-être demain « , qui n’a fait que le n ° 20. Le LP a également offert « Sugar Daddy », un nouvel enregistrement achevé seulement en octobre, avec les voix principales de Michael et Jermaine Jackson, qui est allé au n ° 10 de la pop et au n ° 3 du R&B.

L’album est entré dans le Billboard 200 le jour du Nouvel An 1972 à un numéro 153 étonnamment modeste. Il a grimpé jusqu’au n ° 12 dans une vie de graphique qui a duré la majeure partie de l’année, avec une course de 41 semaines. La rétrospective a également passé pas moins de cinq semaines au n ° 2 du palmarès des albums R&B. Il ne fallut pas longtemps avant que le J5 n’ajoute à son nombre de succès avec des sorties comme « Little Bitty Pretty One » et « Lookin’ Through The Windows ». À peine quatre ans plus tard, Motown était de retour dans l’ambiance de la compilation avec la sortie du groupe Anthology.

