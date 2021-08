Jackson Hole Economic Policy Symposium 2021 : les investisseurs mondiaux surveilleront de près les résultats

Les investisseurs voudront peut-être envisager de prendre des bénéfices et de redéployer des liquidités dans des actions de haute qualité et à juste valeur d’entreprises qui sont liées à la croissance économique et qui ont le potentiel d’augmenter leurs dividendes.

Les investisseurs boursiers américains attendent avec impatience de voir les résultats du Symposium annuel de politique économique de la Fed de Jackson Hole, qui doit être organisé par la Federal Reserve Bank de Kansas City à Jackson Hole, Wyoming, entre le 26 et le 28 août 2021. D’après le procès-verbal de la réunion de la Fed récemment tenue, il semble que la diminution des achats mensuels d’actifs pourrait commencer cette année. Tous les regards seront donc rivés sur les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, issues de la réunion de Jackson Hole, envoyant des signaux pour les politiques monétaires et économiques pour les années à venir.

Lisa Shalett, directrice des investissements, Wealth Management, a déclaré : « De plus en plus d’acteurs du marché anticipent désormais la probabilité de mesures plus agressives de la Fed pour réduire ses politiques accommodantes adoptées après le krach mondial du marché induit par la pandémie en mars 2020 et la profonde récession qui a suivi. Avec certains membres de la banque centrale offrant récemment des calendriers concurrents sur le moment de commencer à diminuer, le symposium annuel de politique économique de la Fed à Jackson Hole, Wyoming, fin août, a pris une plus grande importance. »

Avec l’économie américaine semblant être au niveau d’avant Covid et les chiffres de l’emploi qui réservent des surprises positives, la hausse imminente de l’intérêt pourrait bientôt être observée dans les économies. Cela pourrait avoir un impact sur les obligations et les actions, sinon à long terme, du moins à court et moyen terme. « Lorsque les taux montent, les prix des obligations à long terme baissent, étant donné leur relation inverse.

Des taux plus élevés peuvent également nuire aux actions de croissance, car ils réduisent effectivement la valeur des bénéfices futurs. Les investisseurs qui détiennent actuellement ces actifs, ou les fonds indiciels passifs qui y sont fortement exposés, peuvent envisager de prendre des bénéfices et de redéployer des liquidités dans des actions de haute qualité et à juste valeur d’entreprises liées à la croissance économique et ayant le potentiel de faire croître leur dividendes », suggère Shalett.

Pour les investisseurs à long terme, toute baisse des prix des actions à méga capitalisation et des actions d’entreprises qui auront un rôle plus important à jouer dans le monde post-Covid peut être accumulée. Les craintes de Covid-19 ne se sont toujours pas apaisées et les stocks réagissent au nombre croissant de cas dans certaines parties du monde, y compris en Amérique. Les marchés mondiaux sont proches de leurs plus hauts historiques et une approche prudente doit être adoptée compte tenu du changement de l’environnement économique qui semble plausible dans un avenir proche.

