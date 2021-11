Jackson marque 21 points, les Clippers battent les Pistons 107-96

Reggie Jackson a marqué 21 points et les Los Angeles Clippers sont revenus sur la bonne voie avec une victoire 107-96 sur les modestes Detroit Pistons vendredi.

Après avoir perdu trois des quatre matchs, les Clippers n’ont jamais traîné.

Jackson a raté ses cinq premiers tirs, mais a été 8 sur 14 le reste du parcours. Terance Mann a ajouté 16 points et égalé un sommet en carrière avec 10 rebonds. Eric Bledsoe a récolté 15 points après en avoir marqué 15 au total lors de ses quatre derniers matchs.

Jerami Grant a récolté 20 points et 10 rebonds pour Detroit, qui a perdu cinq fois de suite. Trey Lyles a ajouté 13 points.

Isaiah Stewart est revenu de sa suspension de deux matchs après avoir été impliqué dans une altercation avec LeBron James des Lakers et a récolté quatre points et 10 rebonds.

Bledsoe a marqué 11 points consécutifs au premier quart pour aider les Clippers à prendre une avance de 13-4. Ils ont étendu leur avantage à 64-40 à la mi-temps avant de l’étendre à un coussin de 29 points au milieu du troisième quart.

Détroit a inscrit une fiche de 21-8 à la fin du quatrième quart, réduisant le déficit de plus de la moitié.

UN AUTRE DÉMARRAGE LENT

C’est le deuxième match consécutif où les Pistons n’ont pas mené à un moment donné. Les Milwaukee Bucks ont marqué les 14 premiers points mercredi soir pour se diriger vers une victoire de 114-93.

CONSEILS

Pistons: Cade Cunningham, le premier choix global du repêchage, n’a tiré que 3 des 13 sur le terrain et a récolté 10 points ainsi que six rebonds et six passes décisives.

Clippers : Paul George avait 12 points, mais était 5 sur 19 sur le terrain et 1 sur 9 sur 3 points. … Ivan Zubac a récolté 10 points et 13 rebonds.

SUIVANT

Pistons : Aux Lakers de Los Angeles dimanche soir.

Clippers: Hébergez Golden State dimanche.