Jackson sera la première ville américaine à convertir la masse salariale en crypto-monnaies

Les employés de la ville pourraient être payés en crypto l’année prochaine, via une entreprise qui convertit la paie en crypto.

La ville de Jackson, dans le Tennessee, entrera bientôt dans l’histoire en tant que première ville du pays à ajouter la crypto-monnaie comme option de conversion de la paie pour les employés de la ville, a rapporté le média local Jackson Sun.

Depuis lors, le maire de Jackson City, Scott Conger, s’est efforcé d’intégrer Bitcoin dans le gouvernement de la ville. En fait, en juillet, le maire prévoyait de permettre aux citoyens de payer la taxe dans la principale crypto-monnaie. Et avant cela, en avril, il a créé un groupe de travail pour explorer l’écosystème de la cryptographie.

« Nous offrons à nos employés une possibilité de rémunération différée pour leur retraite. Pourquoi ne pas ajouter plus d’options ? », a-t-il déclaré.

Vous avez maintenant ouvert une demande de proposition (RFP), qui permettra aux plateformes tierces de postuler pour devenir le convertisseur de crypto-monnaie de la ville.

« La DP est ouverte ! » a déclaré Conger. « Le 22, c’est lorsque les répondants doivent répondre à la DP. Donc, une fois le 22, nous ouvrirons les offres, contacterons le comité, puis ils l’examineront. Ils feront probablement une recommandation au conseil en février. »

L’option de conversion diversifiera les façons dont les employés de la ville peuvent recevoir des paiements, selon Conger.

C’est une option pour les employés, pas une obligation

Il a indiqué que recevoir le salaire en crypto n’était pas une obligation pour les employés. « C’est une alternative. Pensez-y comme si vous investissiez en bourse. Que voulez-vous faire? Vous souhaitez diversifier vos investissements. Et c’est juste une autre façon de diversifier le portefeuille comment nous générons des revenus, potentiellement dans toute la ville. »

Cependant, le gouvernement ne peut pas le faire directement. Une plate-forme tierce est nécessaire pour que la ville héberge les options Bitcoin.

« Dû au fait que La loi de l’État du Tennessee ne nous permet pas en tant que ville d’avoir notre propre bilan, nous ne pouvons pas payer en bitcoins, car cela signifie que nous devrons le garder pour le payer », a déclaré Conger. « Donc, en gros, nous nous associons à une plate-forme tierce, qui est maintenant comme notre rémunération différée. Nous paierions donc nos employés, et une partie serait une retenue sur le salaire qui irait au tiers, qui, à partir d’un montant prédéterminé qu’ils avaient calculé, ouvrirait ce portefeuille pour eux et achèterait des bitcoins. ou une autre crypto-monnaie. »

L’option permettra également à la ville de payer les entrepreneurs et les entreprises en Bitcoin.

« Si nous avons une entreprise ou un entrepreneur qui veut être payé en Bitcoin, alors nous pouvons utiliser ce même tiers, le payer en dollars américains et ils peuvent le convertir et le payer immédiatement », a-t-il déclaré.

Peu d’états

Il convient de rappeler que les options de payer les employés en Bitcoin n’ont encore été adoptées dans aucun gouvernement local aux États-Unis. En fait, très peu l’envisagent autre que Conger et le maire de Miami, Francis Suárez, avec qui Conger a « frappé une conversation. » Miami, même s’il l’a proposé en début d’année, n’a pas encore été réalisé.

« C’est une grande ville, c’est logique », a déclaré Conger à propos de Miami. «Ils ont un meilleur chemin de moindre résistance que Jackson. Mais alors que je commençais à me détendre davantage (sur le sujet des crypto-monnaies) et à m’informer davantage à ce sujet, je me suis dit « pourquoi pas ? Pourquoi pas Jackson ? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire quelque chose qui puisse compenser le système économique actuel que nous avons ? «

