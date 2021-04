Jackson Yee nommé ambassadeur mondial du maquillage et des soins de la peau d’Armani Beauty – WWD

FAIRE FACE: L’acteur, chanteur et danseur chinois Jackson Yee a été nommé nouvel ambassadeur mondial du maquillage et des soins de la peau pour Armani Beauty.

Yee est ambassadeur du maquillage Giorgio Armani pour la Chine depuis janvier 2020 et ambassadeur mondial d’Emporio Armani depuis août 2020.

«Jackson Lee a vraiment une voix en Chine», a déclaré Véronique Gautier, présidente mondiale d’Armani Beauty, à WWD. Elle a dit qu’il résonne également avec les jeunes.

Dans son nouveau rôle, Yee apparaîtra pour la première fois dans la campagne de lancement de Neocream, avec une formule liquide-crème, qui fait partie de la ligne de soins de la peau Crema Nera de Giorgio Armani. Tom Munro a tourné les publicités qui seront diffusées à l’échelle mondiale en mai.

Neocream, dans le segment des soins de la peau ultra premium, n’est pas spécifiquement pour les hommes, mais ils achètent dans le segment, aux côtés des femmes, selon Gautier.

Yee a joué dans des films tels que «Better Days», nominé pour un Oscar 2021, et «A Little Red Flower», ainsi que dans la série télévisée «The Longest Day in Chang’an». La prochaine étape pour Lee est le rôle principal dans le drame de guerre «La bataille du lac Changjin».

Yee a remporté de nombreux prix, dont celui de meilleur nouvel interprète aux 39e Hong Kong Film Awards l’année dernière.

En 2017, il a été nommé Envoyé spécial de l’OMS pour la santé en Chine et Yee a créé sa propre organisation caritative, le Jackson Yee Fund, qui soutient le programme Child Companion Plan de la Fondation chinoise pour la réduction de la pauvreté.

Gautier a déclaré que l’engagement humain de Yee faisait écho à celui de Giorgio Armani.

Parmi les autres ambassadeurs d’Armani Beauty, qui est licencié à L’Oréal, figurent Cate Blanchett, Ryan Reynolds, Zhong Chuxi et Alice Pagani.

La Chine est un marché important pour la marque de beauté Armani, où elle occupe la troisième place dans la catégorie maquillage. Sur l’île chinoise de Hainan, la marque est le premier vendeur de maquillage.

«Nous gagnons des parts de marché partout, mais dans les soins de la peau, nous accélérons très vite», a déclaré Gautier. «Pour la marque, le soin de la peau est le prochain levier.»

