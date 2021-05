Jacky Bracamontes et ses filles célèbrent l’anniversaire de Martín Fuentes

Jacky Bracamontes et Martín Fuentes sont l’un des couples les plus solides de la série. Il y a quelques mois à peine, le couple a célébré son neuvième anniversaire de mariage et a partagé avec tous ses adeptes quelques photos du jour de son mariage.

Jacky Bracamontes, Martin Fuentes et leurs filles (Instagram / jackybrv)

«9 ans et ça compte … Pour bien d’autres moments de rire et de complicité. Il est beau de se souvenir de l’un des moments les plus heureux de notre vie. Félicitations, adore @ mft07! Je t’aime », vous pouvez lire à côté de l’album de deux photos inédites que Jacky a publié de son mariage.

De son côté, Martín a partagé dans ses histoires une vidéo qu’il a postée sur le compte Instagram du fan club de sa femme, à propos de laquelle il a écrit: «Demain 9 ans, à quelle vitesse! et 5 belles princesses ». Le pilote a continué à publier des extraits de son mariage, dont la danse des mariés, l’un des moments les plus émouvants de la nuit.