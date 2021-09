Jacky Bracamontes montre la maison de jeu que ses filles ont faite

in

Les filles de Jacky Bracamontes ont démontré leurs multiples compétences pour le sport, toujours inspirées par l’esprit intrépide de Martín Fuentes, père des petites filles. Il y a quelques jours, les filles ont également montré leur bon sens de la conduite et l’actrice de 41 ans est on ne peut plus fière d’elles. Récemment, vos princesses viennent de développer une autre compétence et cela concerne la créativité dans les espaces de la maison.

© @ jackybrvJacky Bracamontes et sa famille

L’ancienne reine de beauté a partagé une vidéo amusante sur Facebook dans laquelle elle montre à quoi ressemble un après-midi de jeux avec ses cinq petits : Jacky, Carolina, Renata et les jumelles Paula et Emilia. Dans le clip, vous pouvez voir la maison de jeu improvisée que ses filles ont construite dans le garage de la maison et qu’elles ont équipée de tout ce dont elles ont besoin pour passer un bon moment.

“Votre maison sent très bon”, entend-on dire la protagoniste du feuilleton en enregistrant l’exploit de ses filles.

« Je vous présente la maison des rêves de mes filles. Ils ont tout pour la reine Reni. Regardez ce salon, la cuisine, les voitures… Qui sera le meilleur conducteur ? Pau ou Emi ? J’aime la créativité de mes petits pour faire tout ça. Ils aiment jouer les uns avec les autres », a déclaré Jacky.

L’endroit a un salon, une salle à manger, une cuisine, une chambre de bébé et ils ont même leur propre voiture. “Bonjour et bienvenue dans la maison des rêves et vous ne pouvez pas entrer dans cette pièce car c’est la chambre de la reine, qui est la reine Renata”, a déclaré l’une des filles de Jacky tandis que sa mère l’enregistrait avec son portable.

Comme c’est souvent le cas pour les enfants, après presque trois heures de jeu dans la maison, il y a eu une petite altercation entre leurs jumelles, Emilia et Paula, qui ont pleuré pour avoir le contrôle de la petite voiture.

« Vous pouvez télécharger les deux. Emi, ne pleure pas, tu veux monter ? Sans pleurer. Ils se battent, c’est tous les jours”, s’est exclamé le présentateur mexicain.







