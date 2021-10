Jacky Bracamontes renverse Thalía avec sa petite taille | Instagram

La belle actrice Jacky Bracamontes a récemment montré sa taille avec une longue robe et beaucoup ont assuré qu’elle était plus belle que Thalie, qui a pris le titre de la meilleure silhouette et bien sûr de la taille.

Il convient de noter que Jacky Bracamontes a récemment lancé un projet appelé « Así se Baila », qui est une production de Telemundo pour le public latino-américain.

La vérité est que Jacky est l’une des actrices et présentatrices les plus appréciées au Mexique, même si elle travaille pour des chaînes de télévision américaines depuis plusieurs années.

Cependant, à cette occasion, il a de nouveau captivé le public mexicain en partageant une photo sur son compte Instagram officiel qui a surpris tout le monde, alors qu’il montrait sa silhouette mince.

Bracamontes a partagé l’une des photographies capturées lors d’une séance photo dans laquelle elle a joué pour le magazine People en Español, dans laquelle vous pouvez la voir vêtue d’une longue robe translucide avec un imprimé floral qu’elle a combiné avec un gilet noir moulant, qui a encore accentué ses courbes et sa belle taille, si petite que ses admirateurs n’ont pas tardé à la comparer à Thalía.

La femme Jalisco a été photographiée par le célèbre photographe de Guadalajara, Uriel Santana, qui a réussi à capturer le meilleur de l’ancienne reine de beauté de 41 ans.

Jacky a accompagné la tenue de la créatrice de mode, Karla Guindi avec une coiffure en vagues et un maquillage léger.

Comme vous pouvez le voir, la charismatique Nuestra Belleza México 2000 n’a jamais perdu l’affection des Mexicains, car dans ses réseaux sociaux, elle continue d’interagir avec ses abonnés, car sur son compte Instagram, elle télécharge généralement ses meilleures tenues, elle est donc également considérée comme une influenceur de mode par beaucoup.

Il convient de noter que Jacky est actuellement le présentateur stellaire de l’émission de téléréalité à succès « Así se baila », une production Telemundo pour le public latino aux États-Unis qui a été créée le 12 octobre.

Parmi le barreau des juges de cette émission de téléréalité se trouvent Adamari López, Mariana Seoane et Cristian de la Fuente.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, Jacky Bracamontes a enseigné la mode et l’élégance à de nombreuses occasions, et l’un des vêtements qu’il porte avec beaucoup de style sont les robes, montrant qu’après 40 ans, vous pouvez porter des vêtements qui mettent en valeur la femme. chiffre.

Bien sûr, ses admirateurs et followers sur les réseaux sociaux ont tout de suite réagi à la beauté de « Jacky » et surtout, ils ont noté qu’il n’est pas nécessaire de voir des petits vêtements, puisque le charisme est aussi extrêmement important et Jacqueline l’a et ça se voit à chaque fois la caméra fait la mise au point dessus.