Jacky Ickx proteste lorsque la vie des conducteurs n’a pas d’importance

Alors qu’aujourd’hui Lewis Hamilton et Sebastian Vettel utilisent la Formule 1 comme plate-forme pour mettre en évidence les injustices sociales dans le monde, il y a six décennies, Jacky Ickx a organisé sa propre manifestation, pour la sécurité des pilotes, en changeant le visage des légendaires 24 Heures du Mans. pour toujours.

En 1969, l’as belge – qui gravit rapidement les échelons de la course automobile à une époque où les pilotes de F1 couraient également dans des voitures de sport, avec Le Mans le joyau du genre – s’attaque à l’establishment avec sa longue marche jusqu’à sa voiture pour le départ. , tandis que d’autres couraient, une protestation délibérée contre le danger des départs arrêtés devant plus de 100 000 fans dans les tribunes et la zone surplombant le départ.

Le soi-disant « Le Mans-start » a été utilisé pendant de nombreuses années dans divers types de courses automobiles. Lorsque le drapeau de départ est tombé, les pilotes ont dû traverser la piste en courant jusqu’à leurs voitures garées de l’autre côté, monter, démarrer la voiture et s’éloigner pour commencer la course.

Mais les incidents graves ont entaché ce type de départ et Ickx a été incité à faire preuve de courage en marchant jusqu’à sa Ford GT, en prenant le départ en dernier et, avec Jackie Oliver, en remportant son premier Le Mans cette année-là. Cependant, sa plus grande victoire a été que sa protestation a entraîné des changements drastiques dans la façon dont les courses étaient lancées à cette époque, au nom de la sécurité.

Ickx, ancien pilote de Ferrari et Lotus F1, vainqueur de huit des 116 départs en Grand Prix et sextuple vainqueur du Mans a rappelé sa première victoire lors de l’édition 1969 de la grande course d’endurance, le premier de ses nombreux exploits aux 24 Heures. circuit.

C’est l’une de ses grandes histoires et celle du sport automobile, publiée pour la première fois sur le site officiel du Mans, une histoire de course qui reste d’actualité, nous rappelant qu’il fut un temps dans notre sport où la vie des pilotes n’avait pas d’importance, et il a fallu des légendes comme Jacky Ickx pour qu’ils comptent.

La protestation d’Ickx a fait de lui une légende et a réussi à changer à jamais les 24 Heures du Mans

Après sa première participation avec l’équipe Essex Wire en 1966, Ickx rejoint l’année suivante l’équipe de John Wyer dont les voitures Mirage sont décorées pour la première fois dans la légendaire livrée bleu ciel et orange de la compagnie Gulf Oil. Mais comme en 1966, le jeune pilote belge, qui partageait cette fois le volant avec l’Australien Brian Muir, est contraint à l’abandon.

En 1968, les 24 Heures du Mans sont reportées aux 29 et 30 septembre en raison du climat social et politique du mois de mai de cette année-là en France. Ickx était absent : le 22 septembre, veille des Vérifications Techniques de la 36e édition, il a eu un accident au Grand Prix du Canada.

Jambe fracturée, il a dû céder sa place au volant de la Ford GT40 n°9 au Mexicain Pedro Rodriguez… qui a remporté la course avec le Belge Lucien Bianchi.

Le départ des 24 Heures 1968 est marqué par un accident dont les conséquences se font pleinement sentir l’année suivante. Après avoir couru vers sa Ford GT40, un autre pilote belge, Willy Mairesse, est parti sans attacher son harnais de sécurité, ajoutez à cela une porte mal fermée, et le résultat a été un incident violent. Mairesse a survécu après un long coma, mais sa carrière de pilote était terminée. Malheureusement, un an plus tard, le 2 septembre 1969, il s’est suicidé.

Au départ de la course le 14 juin 1969, il décide de se frayer un chemin jusqu’à sa Ford GT40 Gulf – 14e sur la grille – en marchant, pas en courant. Il est parti bon dernier, mais le pilote belge et son coéquipier, le pilote britannique Oliver, sont revenus en combat et ont pris la tête.

Dans le dernier tour, Ickx dépasse la Porsche de Hans Herrmann à Mulsanne. Sous le drapeau à damier, seulement 120 mètres séparent la Ford GT40 n°6 victorieuse et la Porsche 908 n°64.

Dans les années 60 et 70, les sports mécaniques n’avaient pas le même niveau de sécurité qu’aujourd’hui

Il y avait presque quotidiennement des accidents graves ou mortels, se souvient Jacky : « Ce qui fait l’excès de confiance des jeunes, c’est le manque d’instinct de survie. A 20 ans, on ne sait rien de la fragilité ou de la brièveté de la vie, alors rien ne peut vous arrêter.

« Dans les années 60, il y avait tellement d’accidents que tout le monde était directement touché à un moment ou à un autre. Cela n’a arrêté personne, mais nous savions tous que lorsque nous sommes partis pour un week-end de course, nous pourrions ne pas rentrer chez nous lundi.

« Le problème avec le magnifique départ du Mans, que Pierre Fillon a magistralement remis au goût du jour, c’est qu’il y a un choix à faire. Lorsque vous courez vers votre voiture en espérant être l’un des premiers à décoller, il est hors de question d’attacher votre harnais.

Avant la course, Ickx et Oliver n’étaient pas sur le radar et ne devraient pas se battre pour la victoire : « Nous n’étions pas parmi les favoris et dans une course longue distance comme les 24 Heures, le départ est relativement insignifiant. Il était donc facile de commencer en dernier et de sécuriser calmement votre harnais. Certes, nous avons commencé derniers et fini premiers.

« Mais imaginez que si nous avions terminé deuxième… aujourd’hui, ils pourraient me dire : au lieu d’être intelligent au départ, vous auriez pu vous dépêcher un peu plus et gagner la course. »

« Le plus important est d’agir avec conviction. Et cela a fait changer le départ des 24 Heures du Mans, pour le bien de tous », a ajouté Ickx, 76 ans, une véritable légende vivante du sport automobile.

S’il y a jamais eu un film à faire, celui-ci a un script avec un blockbuster écrit dessus… Drivers Lives Matter !